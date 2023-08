Neuer Superb: Bestseller verfeinert

Der Superb steht mittlerweile seit Jahrzehnten als Synonym für herausragenden Komfort, Platzangebot, modernste Technik und höchste Sicherheit. Wir haben unsere ganze Expertise eingebracht, um alle diese Vorzüge in der kommenden Generation unseres Flaggschiffmodells im Verbrennersegment nochmals zu optimieren. Unser Modellportfolio enthält das richtige Produkt für jeden Käufer und der neue Škoda wird unser Angebot perfekt abrunden ... Klaus Zellmer, Vorstandsvorsitzender Škoda Auto

Die vierte Generation des Superb entwickelt sowohl das emotionale Design als auch das Angebot an modernsten Technologien konsequent weiter. Er bietet noch mehr Platz und ist zugleich sicherer denn je. Hierfür zeichnen zehn Airbags und zahlreiche Assistenzsysteme verantwortlich.

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Zudem vereint der neue Superb eine hervorragende Energieeffizienz mit eindrucksvollen Fahrleistungen. Drei hocheffiziente Benzinaggregate, zwei moderne Dieselmotoren und ein neuer Plug-in-Hybrid (mit einer auf 100 Kilometer vergrößerten elektrischen Reichweite) decken ein Leistungsspektrum von 150 bis 265 PS ab. Erstmals bietet Škoda den Superb außerdem mit einem Mildhybrid an. Sämtliche Motorisierungen sind ab Werk mit dem automatischen Direktschaltgetriebe kombiniert.

Die tiefgreifendste Veränderung im Innenraum betrifft den Hebel für die Gangwechsel: Er ist fortan auf der Lenksäule platziert. Damit gibt er Platz auf der Mittelkonsole frei, den Škoda für noch mehr Raumkomfort und zusätzliche Ablagemöglichkeiten nutzt.

Bis 28 Simply-Clever-Details

Bis zu 28 Simply-Clever-Details unterstützen das Komfortempfinden in der neuen Superb-Generation – einige davon setzen die Tschechen zum ersten Mal überhaupt ein. So etwa das elektrisch bedienbare und in dieser Ausführung einzigartige Rollo, das im Superb Combi als Gepäckraumabdeckung fungiert. Weitere Beispiele liefern eine Mittelarmlehne mit integriertem Tablet-Halter zwischen den Rücksitzen und die Doppeltasche an der Rückseite der Vordersitze, in der Dokumente oder Zeitschriften sowie ein Smartphone Platz finden. Eine Premiere für den Superb ist der integrierte Trichter im Deckel des Scheibenwaschmittelbehälters.

Die ersten der inzwischen sehr zahlreichen Simply-Clever-Details präsentierte Škoda übrigens 2001 bei der Einführung der ersten modernen Superb-Generation. Für die Premiere sorgten damals mehrere Getränkehalter in den hinteren Armlehnen, auf der Mittelarmlehne und im Handschuhfach sowie eine 12-Volt-Steckdose für die Fondpassagiere. Der kultige Regenschirm in der Fahrertür und die pfiffigen Gepäckhaken im Kofferraum sind auch heute noch in Škoda-Fahrzeugen zu finden.

Der Škoda Superb wurde mit jeder Generation beliebter. Die erste Auflage der Neuzeit fand zwischen 2001 und 2008 rund 137.000 Käufer. Ab der zweiten Generation, gebaut zwischen 2008 und 2015, bot Škoda auch eine Kombiversion an – zusammen mit der Limousine verkaufte sich diese Modellgeneration 618.000 Mal. Mit der seit 2015 produzierten dritten Generation übersprang die Gesamtstückzahl aller ausgelieferten Superb die Ein-Millionen-Grenze. Allein von dieser Version lieferte Škoda bis Ende Mai 2023 rund 805.000 Einheiten aus. Weltweit lieferte Škoda bis heute mehr als 1.560.000 Superb aller Generationen aus.

Die vierte Auflage des Erfolgsmodells präsentiert Škoda im November 2023. Vom Band läuft sie im slowakischen Werk Bratislava des VW-Konzerns. Wie bisher wird Škoda auch die neue Generation des Superb als Limousine und als Kombi, pardon: Combi, anbieten.