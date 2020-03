Dabei ist kein persönlicher Kontakt zum Werkstattpersonal erforderlich, denn im Rahmen der Servicearbeiten achten die Angestellten in den Werkstätten nun nicht nur auf Sauberkeit, sondern legen jetzt auch besonderen Wert auf Hygiene: Die Fahrzeugschlüssel werden ebenso desinfiziert wie der Innenraum. Lenkrad, Schaltknauf und Fahrersitz werden mit Einweg-Kunststoffabdeckungen geschützt, die erst bei der Übergabe des Fahrzeugs an den Kunden wieder entfernt werden.

Neben der Möglichkeit, rund um die Uhr seinen Auftrag und die Fahrzeugschlüssel in der 24-Stunden-Annahme (gesicherter Briefkasten) des Händlers deponieren zu können, bietet Ford seinen Kunden weiterhin den bereits 2018 eingeführten Ford-Video-Check an: Damit wird Kunden ermöglicht, einzelne Arbeitsschritte zu sehen und freizugeben, auch in Bezug auf die Kosten.

Auf das Video kann über jedes kompatible Gerät wie Smartphone, Tablet oder Computer zugegriffen werden. Sofern Kunden für die Dauer der Servicearbeiten ein Ersatzfahrzeug erhalten, wird auch dies vor der Übergabe desinfiziert.