Ein Kombi sein? Kann er. Ein Van sein? Kann er. Ein SUV sein? Kann er auch. Ein Offroader sein? Kann er, wenn es sein muss, auch. Und smart und cool und ganz und gar nicht eitel ist er sowieso, der Japaner mit dem X im Kürzel. Und den tausend Talenten unter dem Blech.

Dabei ist der kleine Bruder des CX-5 und der große Bruder des CX-3 (also eigentlich: der CX-4) noch nicht einmal drei Jahre jung. Und war schon auf Frischzellenkur. Eine der Neuheiten sitzt unter der Motorhaube. Hat 150 Pferdchen am Riemen. Und fährt sich so, wie man es sich von einem Benziner (Diesel gibt es keinen mehr) nur wünschen kann: stark, leise und trotzdem schön sparsam (was auch am Mildhybridsystem und an der Zylinderabschaltung liegt).

Angenehm aufgeräumt kommt das Cockpit daher (in dem zur Abwechslung mal nicht getoucht und gewischt werden muss), angenehm bequem die Komfortausstattung mit Lenkradheizung und Rückfahrkamera (Serie). Und das Smart Cargo Board im Kofferraum hält Blumenerde, Paradeiserpflanzen und Strauchschnitt genau dort, wo sie sein sollen … Danke!