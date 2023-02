Werbung

Für all jene, die einen Dienstwagen auch privat nützen dürfen, ist es eine magische Grenze – und die liegt heuer bei 132 Gramm CO 2 pro Kilometer. Für ein Auto, das unter diesem Wert liegt, muss man nur 1,5 Prozent Sachbezug zahlen (sonst sind es 2,0 Prozent). Selbst viele Vierzylinderdiesel scheitern mittlerweile an dieser Grenze.

Und daher ist man bei Mazda mächtig stolz, dass man es geschafft hat, sogar einen (Reihen-)Sechszylinderdiesel (mit 48-Volt-Mildhybridsystem) so sparsam zu machen, dass das Auto nur 128 bis 130 Gramm CO 2 pro Kilometer ausstößt – das entspricht übrigens einem Verbrauch von 5,0 Liter pro 100 Kilometer.

Der Verkauf des CX-60 liegt bisher über unseren Erwartungen: Mit dem neuen Diesel erwarten wir noch einmal eine Steigerung.“ HEIMO EGGER, Geschäftsführer Mazda Austria

Zumindest gilt das für den Diesel mit 200 PS, der ab sofort den neuen Mazda CX-60 antreibt (der 254-PS-Motor, der ab März zu uns kommt, liegt mit 137 bis 139 Gramm CO 2 pro Kilometer leicht darüber): 3,3 Liter Hubraum sind ausschlaggebend, dass das den Technikern mit viel Tüfteln gelungen ist. Und daher ist man in Österreich besonders froh, den immerhin 4,75 Meter langen und 1,9 Tonnen schweren SUV nun auch mit diesem sparsamen Selbstzünder anbieten zu können.

Wobei: Die 5,0 Liter Diesel, die laut WLTP angegeben werden, kann man mit Geschick und Verzicht auch noch um rund 15 Prozent unterbieten, wenn man will. Der eine oder andere Kollege hat es bei Testfahrten im sonnigen Spanien vorgezeigt. Wer jedoch ganz normal Auto fährt (und das tun die meisten von uns), wird im Bereich dieser 5,0 Liter zu liegen kommen.

Heimo Egger, der Chef von Mazda Austria, freut sich über den Neuzugang: „Der CX-60 wird, obwohl er erst seit vergangenem September in den Schauräumen der Händler steht, schon bald die Grenze von 1.000 Kunden-Bestellungen überschreiten.“ Und das, obwohl bisher nur ein Plug-in-Hybrid – übrigens der erste Steckdosen-Mazda, der Benziner hat vier Zylinder, Systemleistung 327 PS – zur Verfügung stand. Ein ebenfalls mit sechs Zylindern ausgestatteter Benziner wird heuer im Herbst nachgereicht.

Mit knapp mehr als 50.000 Euro steht der neue Diesel in der Preisliste. Das ist ein fairer Preis, vor allem angesichts der durchaus opulenten Serienausstattung. Wie sich das Auto fährt, werden Sie wahrscheinlich noch wissen wollen: souverän, in der Lautstärke nicht störend, und dank der serienmäßigen Acht-Stufen-Automatik auch sehr, sehr entspannt.

Noch was: Heuer wird auch die Langversion namens CX-80 starten …