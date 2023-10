Iconic SP: Sportwagen-Studie mit Wankelmotor und Elektroantrieb

Auch in der Elektro-Ära möchte Mazda den Spaß am Autofahren erhalten! Masahiro Moro, CEO & Präsident Mazda Corporation

„Gemacht für Menschen, die auf Fahrspaß aus sind, bietet der Iconic SP einen tiefen Schwerpunkt und damit eine exzellente Straßenlage“, sagen die Mazda-Leute. Der kompakte Wankelmotor ist mittig im Auto verbaut, für eine optimale Gewichtsverteilung von 50:50 zwischen Vorder- und Hinterachse.

Das 370 PS starke Konzeptauto sieht vor, den Zwei-Scheiben-Wankelmotor mit alternativen e-Fuels zu betreiben oder aber auch mit Wasserstoff. Wird die Batterie für den Elektroantrieb darüber hinaus noch mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen geladen, lässt sich der Sportwagen, 4,18 Meter lang, praktisch CO2-neutral fahren.

„Auch in der Elektro-Ära möchte Mazda den Spaß am Autofahren erhalten!“, legt sich Masahiro Moro, CEO & Präsident Mazda Corporation fest. „Der Iconic SP ist mit seiner Wankel- & Elektromotor-Kombination eine Traumlösung. An der Verwirklichung dieses Traums arbeiten wir.“