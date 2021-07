Der MX-5 ist ein Kultauto – und er sieht nicht nur cool aus, er fährt sich auch so! Das Stoffdach muss man wie in den guten alten Zeiten händisch öffnen. Kein Problem. Zuerst entriegeln und dann nach hinten damit – geht so schnell und leicht wie bei einem Regenschirm. Die NÖN-Familie wählte übrigens den MX-5 RF (Retractable Fastback/ein „Targa“) in der Kategorie „Der Temperamentvolle“ zum „Auto des Jahres 2017“!

Mazda