Etwas getraut hat sich Toyota mit dem C-HR. Der Crossover – die drei Buchstaben stehen für Coupé-High Rider – sticht optisch aus der Menge heraus. Damit ist nicht nur die wachsende Schar der Segmentsmitbewerber gemeint, ebenso die der eigenen Modellpalette des japanischen Herstellers. Das Manga-Design an Ex- und im Interieur hat sich bezahlt gemacht. Und deshalb wurde daran im Zuge der aktuellen Überarbeitung nicht herumexperimentiert, es wurde bloß ein wenig akzentuiert. An der Front sind das neu aufgeteilte Scheinwerferelemente, jetzt durchwegs in LED-Technik, und nach außen gerückte Nebellichter, am Heck sind es LED-Leuchten, garniert mit einem schwarz glanzlackierten Diffusor. Im Innenraum fallen die hochwertigeren Materialien optisch und haptisch auf.

Doch ging es knapp drei Jahre nach dem Marktstart um weit mehr als Schminke. Denn der Kleine bekommt jetzt das, was er optisch verspricht, hinzu: Leistung! Dass die nicht aus einem Dieselaggregat generiert wird, ist bei Toyota bereits Usus (außer im Land Cruiser). Neu eingezogen in den C-HR ist jetzt jener Hybrid, der schon aus dem neuen Corolla bekannt ist: eine Kooperation zwischen einem 2,0-Liter-Benziner mit 152 PS und einem Elektromotor mit 109 PS (samt einem Nickel-Metallhydrid-Energiespeicher). Systemleistung: 184 PS. Die stehen dem knapp 4,40 Meter langen Fronttriebler gut zur Figur, zumal Fahrwerk und Lenkung insgesamt neu und dezidiert darauf abgestimmt wurden. Toyota serviert dazu auch einen Sport-Fahrmodus. Der unterscheidet sich gefühlt in erster Linie durch die höhere Aufheulbereitschaft des stufenlosen Planetengetriebes von der Normalkonfigura-

tion, in der man sich am besten aufgehoben fühlt, selbst wenn man flotte bis sehr flotte Gangart wählt.

Aufbau verkneift sich jegliches Knarzen

Dazu kommt, dass in diesem Fahrprogramm die Mitarbeit des Elektromotors einen sehr hohen Anteil hat, selbst bei sportlicher Fahrweise: Im gemischten Straßenprogramm rund um Portugals Hauptstadt Lissabon steuerte das Elektroaggregat bis zu 63 Prozent der Antriebsleistung bei. Im urbanen Bereich sollte das laut Toyota-Technikern auf bis zu 80 Prozent steigerbar sein. Der Übergang vom Strom- zum Verbrennerbetrieb erfolgt so gut wie unmerklich, eine entsprechende Anzeige auf dem Infodisplay liefert darüber Auskunft. Das ist unter anderem auch der Effekt der forcierten Geräuschdämmungsmaßnahmen. Überhaupt verkneift sich der Aufbau jegliches Knarzen und das Fahrwerk weitgehend das Poltern, außer es ist der Untergrund arg holprig. Zusätzlich zum neu eingeführten Hybrid verbleiben die beiden bisherigen Antriebsvarianten im C-HR-Programm: der 1,2-Liter-Turbobenziner mit 116 PS und manueller Sechs-Gang-Schaltung sowie der 1,8-Liter-Hybrid mit 122 PS und stufenlosem CVT-Getriebe.

Nachgelegt wurde insgesamt beim Multimedia-System. Smartphone-Integration (via Apple Carplay und Android Auto) gehört jetzt dazu. Eine Reihe von Assistenten ist ab der Basis serienmäßig an Bord, darunter auch ein – recht nervig piepsender – Spurhaltehelfer, den die EU demnächst verpflichtend vorschreibt.