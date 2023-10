B-Klasse: Ein starker Auftritt

Die Zeiten ändern sich. Die B-Klasse soll (wie die A-Klasse) eingestellt werden. Schon ab 2025 soll es sie nicht mehr geben. Mercedes-Benz will sich mehr auf Luxusmodelle konzentrieren. Schade, denn die B-Klasse ist ein interessantes Auto für viele (Seniorenauto hin, Seniorenauto her). Und das meist unterschätzte Modell in der Sternenflotte. Die vermeintlich letzte Modellpflege ist aber kein lauer Aufguss, sondern eine furiose Abschiedsgala.

Unser Testwagen war ein Diesel – ein 200 d mit 150 PS. Damit lässt sich der Sports Tourer ausgezeichnet von A nach B bewegen – und ist dabei auch vorbildlich sparsam (rund fünf Liter). Das Doppelkupplungsgetriebe passt perfekt dazu, harmonisch wird gearbeitet. Ebenfalls harmonisch das Fahrwerk, das die meisten Fehler der Straßenbauer mit links ausbügelt und auch sportlich (knackig) sein kann. Ja, die B-Klasse macht auch auf den Annaberger Kehren Spaß. Die Fahrdynamik ist beeindruckend. Und die Ergonomie im Innenraum stimmt zudem auch, es gibt sinnvolle Ablagen, dazu ein übersichtlich gestaltetes Cockpit (die optionale Wide-Screen-Optik, zwei 10,25-Zoll-Displays, schaut me- ga aus). Die B-Klasse kann als (Kompakt-)Van gesehen werden: Als solcher wiederum gibt es ordentlich Platz sowie eine erfreuliche Variabilität. Gewöhnungsbedürftig und irgendwie „lieb“: die Geräusche, die die serienmäßige Rückfahrkamera macht.

Fazit: B wie Bravo!

Test: Mercedes-Benz B 200 d

Karosserie: Länge x Breite x Höhe 4.419 x 2.020 (mit Außenspiegeln) x 1.562 Millimeter, Radstand 2.729 Millimeter, Wendekreis 11,0 Meter, Eigengewicht 1.580 Kilogramm, Kofferraumvolumen 445 bis 1.530 Liter. Motor: Turbodiesel, vier Zylinder, 1.950 Kubikzentimeter, 150 PS, 320 Newtonmeter, Höchstgeschwindigkeit 219 km/h, in 8,5 Sekunden auf Tempo 100, ab 5,1 Liter pro 100 Kilometer, ab 133 Gramm CO2 pro Kilometer. Kraftübertragung: Frontantrieb, Doppelkupplungsgetriebe (acht Gänge). Preis: ab 43.491,70 Euro (Testauto/ laut Konfigurator).