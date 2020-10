Man muss nicht unbedingt Millionär sein, um eine S-Klasse zu fahren. Doch wenn, dann hat man es mit einem mehr als vierfachen Millionär zu tun! So oft hat sich das Flaggschiff der Stuttgarter seit Einführung des Typ 220 (1951), Grundstein der Baureihe, bislang verkauft. Zur Bezeichnung S-Klasse kam es mit dem Start des Typ 116 (1972). Die gerade auslaufende Generation hat es stückzahlseitig zum Halb-Millionär gebracht.

Mit dem hat die Neuauflage den Namen und den Anspruch als Technologieträger gemein. Ebenso in Grundzügen das Design, das weiterentwickelt, doch charakteristisch geblieben ist. Der Längenzuwachs auf 5.179 respektive 5.289 Millimeter (von 5.125/5.255) ist nicht auffallend, auch die winzige Verschmälerung und Höhenreduktion nicht.

Doch ist der Unterbau komplett anders: Er ist die neue Basis für konventionelle und alternative Antriebe. Damit verankert Mercedes-Benz die S-Klasse in der Gegenwart und ebenso in der Zukunft, denn auch eine Batteriestromversion ist geplant.

Auch wenn zur Einführung Verbrenner am Start stehen: zwei 3,0-Liter-Rei- hen-Sechszylinder, Benziner (mild hybridisiert) und Diesel, mit neunstufiger Automatik kombiniert: Der 500 4Matic hat 435 PS (zusätzliche Leistung EQ-Boost 22 PS), der 350 d und der 350 d 4Matic leisten 286 PS, der 400 d 4Matic 330 PS. In der Pipeline stehen ein Plug-in-Hybrid (rund 100 Kilometer elektrische Reichweite) und der bereits erwähnte Stromer.

Der am Exterieur nur verhalten demonstrierte Futurismus der neuen S-Klasse zeigt sich in vollem Umfang im Interieur – wenn die Topausstattung an Bord ist. Es können bis zu fünf Bildschirme, teils in OLED-Technik, an Bord sein (zwei davon im Fond). Dazu gehört das Kombiinstrument in Tabletform, dazu gehört der zentral platzierte Touchscreen des Infotainment-systems.

Die Bedientechnologie – bereits bekannt als MBUX – geht in die zweite Generation. Auf Tastendruck ermöglicht das neue 3D-Fahrerdisplay räumliche Wahrnehmung durch Eyetracking – ohne 3D-Brille. Am eindrucksvollsten ist das, wenn man sich die Navigationsfunk-tion auf den Screen holt.

Ein weiteres Technik-Highlight bietet das größere der beiden wählbaren Head-up-Displays. Es inkludiert Augmented-Reality-Inhalte, zum Beispiel in Zusammenhang mit dem Navigationssystem mit animierten Abbiegepfeilen.

Das ist längst nicht alles, was die S-Klasse jetzt kann, außer komfortabel und souverän fahren, mit aller Elektronik und technisch vorausschauender Mitgift. Das betrifft nicht bloß die Luftfederung, auch die Hinterradlenkung, die der stattlichen Limousine die Wendigkeit eines Kleinwagens beschert. Was sich besonders in Parkgaragen bezahlt macht. Wo der Stuttgarter künftig selbsttätig einparken können soll. Ein Valet-Parking-Projekt läuft gerade in Deutschland. Im freien Straßengeläuf kann er das bereits, sofern gesetzlich zugelassen.

Die technische Sensorenausrüstung ermöglicht automatisiertes Fahren auf Stufe drei, ohne Hände auf dem Lenkrad bis zu einem Tempo von 60 km/h. 100 km/h wären laut Technikern bereits machbar. In Österreich ist das allerdings noch nicht zugelassen.

Darüber hinaus kann die neue S-Klasse Digitallichtsignale über die konventionelle Beleuchtung hinaus aussenden. Nach außen in Form von animierten Funktionen, wie Symbole auf die Fahrbahn projizieren, nach innen via aktiver Ambientebeleuchtung, die etwa Warnungen optisch unterstützen kann.

Dass man für die Sitze Massagefunktionen haben kann und Konzertklang aller Abstufungen, ist fast müßig zu erwähnen. Jeglichen Interieurkomfort bieten kann das Flaggschiff natürlich auch noch besser als je zuvor … Wir ziehen (symbolisch) den Hut!