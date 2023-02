Werbung

Wow! Der erste Gedanke. Der EQS SUV ist schon eine gewaltige Erscheinung – 5.125 Millimeter lang, 1.959 Millimeter breit und 1.718 Millimeter hoch. Nein, damit fahre ich jetzt sicher nicht in eine Tiefgarage. Wobei: Der EQS SUV ist kürzer als der EQS in Limousinenform, der kommt nämlich auf stolze 5.216 Millimeter.

Das Design des Bis-zu-Siebensitzers orientiert sich stark an der EQS Limousine und dem kleineren EQE (ebenfalls eine Limousine). Der EQS SUV wirkt gefällig in den Proportionen, der c w -Wert wird mit 0,26 angegeben. Sämtliche Karosseriedetails erhielten ein aerodynamisches Feintuning. Es reicht von der unteren Profilierung der Trittbretter über spezielle Aero-Felgen bis hin zur Abrisskante des Dachspoilers. Man hatte sich bei der Abstimmung im Windkanal sogar Gedanken über Kameraspiegel gemacht, die ja dem Wind wesentlich weniger Widerstand bieten würden als gewöhnliche Spiegel. Doch die Displays für die Spiegel würden permanent Strom ziehen.

Aufgrund der zur EQS Limousine gleichen Architektur – beide haben einen Radstand von 3.210 Millimeter – steckt auch unter dem EQS SUV der gleich große Hochvoltspeicher mit einer nutzbaren Kapazität von 107,8 kWh. Die Reichweite wird mit bis zu 640 Kilometer angegeben, gemessen nach dem WLTP-Zyklus. Im Alltag dürften es rund 500 Kilometer sein.

Unsere kurze Ausfahrt war ein automobiler Leckerbissen. Leise. Komfort zum Quadrat. Leder kann schon gut riechen. Herrlich der Massagesitz. Schön auch die schnelle Sitzheizung. Dank der serienmäßigen Luftfederung mit kontinuierlicher Verstelldämpfung schwebt der Wagen quasi über alle Gemeinheiten auf unseren Straßen (über die Klimakleber natürlich nicht).

Ebenso im Preis inkludiert ist eine Hinterachslenkung. Sie sorgt für viel Handlichkeit. Unser Testwagen war ein EQS SUV 580 4Matic – da sind zwei Motoren (einer vorne, einer hinten) an Bord, zusammen 544 PS stark (858 Newtonmeter). Maximal 594 Kilometer sollen sich hier ausgehen. Sollte der Akku immer leerer werden: In 31 Minuten soll man von zehn auf 80 Prozent sein, sofern der Smatrics-Schnelllader funktioniert …