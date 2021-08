Die Stuttgarter geizen in der automobilen Luxusklasse grundsätzlich nicht mit Superlativen. Erst recht nicht in der ersten vollelektrischen Limousine in diesem Spitzensegment. Erklärtes Ziel ist es, nicht nur Erster, sondern auch Bester zu sein. Das gelingt alleine schon in Bezug auf die Windschlüpfrigkeit: Die 5,216 Meter lange Limousine steht, bei aller Verwandtschaft zur konventionellen (teilelektrischen) S-Klasse, auf einer eigenen Elektroantriebsplattform (für die Ober- und Luxusklasse).

Die Karosserie im Cab-Forward-Design, das bedeutet eine weit nach vorne gerückte Fahrgastzelle, wirkt naht- und fugenlos, nicht zuletzt aufgrund der bündig versenkbare Türgriffe. Das Frontdesign setzt dem Fahrtwind kaum Verwirbelungskanten entgegen, und der Aufbau folgt allen Regeln der Strömungsgünstigkeit. Das Resultat ist ein cW-Wert von 0,20.

Somit ist der Edelstromer derzeit das windschlüpfrigste Serienfahrzeug der Welt! Und was aufgrund eines nicht vorhandenen voluminösen Motors an Platz eingespart wird, kommt dem Passagierraum zugute, der auf Basis eines Radstandmaßes von 3,21 Meter zu Recht als großzügig bezeichnet werden kann. Gleiches gilt für den Laderaum: Er offeriert ein Volumen von 610 bis 1.770 Liter.

„Der EQS wurde entwickelt, um selbst die Erwartungen unserer anspruchsvollsten Kunden zu übertreffen!“ Bernhard B. Bauer, Pressesprecher Mercedes-Benz Österreich

Generös angelegt ist der Strom-Stuttgarter nicht alleine bezüglich Größe und Platzangebot. Für würdige Fortbewegung sorgen wahlweise heckgetriebene 333 PS (568 Newtonmeter – 450+) oder allradgetriebene 524 PS (855 Newtonmeter – 580 4Matic) an Spitzenleistung (immer abgeregelte 210 km/h schnell). Trotz des imposanten Gewichts von rund 2,5 Tonnen soll der Stromvorrat in der 107,8-kWh-Batterie (netto) dank erhöhter Energiedichte für bis zu 780 Kilometer Reichweite (laut WLTP) herhalten können.

Wesentlichen Anteil an diesem langen Atem hat das ausgefeilte Rekuperationssystem, mit einer Energierückgewinnungsleistung von bis zu 290 kW. Wieder auffüllen lässt sich die Batterie des EQS mit bis zu 200 kW Gleichstromleistung an Schnellladesäulen. An öffentlichen Wechselstromquellen und an einer Wallbox kann mit bis zu 22 kW nachgetankt werden.

Cooles Cockpit: drei Bildschirme wie aus einem Guss. Mercedes-Benz

Die Großzügigkeit im Interieur betrifft auch das selbstverständlich volldigitale Cockpit. In der Topausführung erstreckt sich der MBUX-Hyperscreen über 1,4 Meter (Serie im Allradmodell). Die Dreiteiligkeit – Kombiinstrument, Infotainment-Touchscreen, Beifahrerdisplay – ist fließend, mit kaum merkbaren Übergängen gestaltet.

Die Elektronik macht es möglich, Funktionen zu splitten: Mitreisende in der ersten Reihe können während der Fahrt fernsehen oder im Internet surfen. Lässt sich der Pilot zu sehr vom nachbarlichen Bildschirmgeschehen ablenken, sprich: detektiert das System verminderte Konzentration auf den Verkehr, verdunkelt sich das Display. Auch wenn der EQS bis auf Stufe 3 automatisiert bewegt werden kann.

Abgesehen von all den weiterentwickelten oder neuen Technik-Atouts, samt Over-the-Air-Updates für elektronische Funktionen, liefert Mercedes-Benz für den Luxusstromer weitere hochklassige Details serienmäßig mit: zum Beispiel eine Hinterachslenkung (fährt sich „erstaunlich leichtfüßig“) und einen hoch effektiven Innenraumluftfilter.

Optional zu haben sind unter anderem automatisch öffnende Komforttüren und Digitallicht. Für künftig gesetzlich erlaubte Funktionen wie selbsttätiges Parken ist der EQS auch schon vorbereitet.