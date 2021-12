S wie Superstar

Mit einem satten Klicken schließt die Fahrertür der S-Klasse. Außer dem leichten Knirschen des Ledersitzes ist nichts zu hören. Keine Außengeräusche. Das ändert sich auch nicht nach dem Starten des Motors.

Unser Testauto war ein langer S 350 d 4Matic mit 286 PS. Die Einstiegsmotorisierung, mit der man schon ausgezeichnet leben kann. Die Leichtigkeit des Fahrens ist schon beeindruckend (trotz der Länge und des Gewichts) – von samtig-komfortabel bis aktiv-sportlich, dank der Hinterachslenkung ist die Limousine unglaublich wendig.

Selbstverständlich ist die S-Klasse ein Chauffeursauto, aber manchmal will man auch am Steuer sitzen (das versteht der Autor dieser Zeilen auch voll und ganz). Und die S-Klasse ist natürlich auch ein Auto für die verwöhnte Klientel, die die Fahrt für Wellness nutzen möchte, angenehm sind zum Beispiel die gewärmten Kopfkissen.

Ein Traum ist – natürlich – auch das Bediensystem MBUX. Der 12,8 Zoll große OLED-Hauptbildschirm ist ergonomisch so gut angeordnet, das Menü so aufgeräumt und intuitiv, da sitzt jeder Handgriff sofort. Menüs, Musik, Navi, Lenkradheizung und sogar das Heckrollo lassen sich per Sprachbefehl anwählen. Dabei antizipiert das System und weiß sogar beim Befehl „Parfum aus“, dass der Raumbedufter gemeint ist. Und mit dem blauen Pfeil des Head-ups, der wie ein Cursor auf der Straße den Weg weist, sollte sich keiner mehr verfahren.

Gratulation zum Sieg!