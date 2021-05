Auf kompakter Nützlingsebene bleiben Stern und Rhombus verbunden. Stuttgart stellt dem vor dem Start stehenden neuen, gewerblich orientierten Citan eine Pkw-Version zur Seite. Die heißt T-Klasse und soll als kleiner Bruder der V-Klasse auch Premium-Kunden ansprechen (Renault bleibt beim Namen Kangoo).

Das Thema Strom spielt im Nützling und im Van eine große Rolle. Beide können auch Vollelektriker sein. Die Strom-Pkw-Version, also die T-Klasse, reihen die Stuttgarter in die EQ-Familie ein – und folgerichtig heißt sie EQT.

Sie steckt derzeit im Konzeptstadium. Was derzeit bekannt ist, sind die Grundzüge des Außen- und Innendesigns. Am Exterieur fällt der großflächige – geschlossene – Kühlergrill auf, ebenso die bündig versenkbaren Türgriffe. Für das Interieur ist feine Einrichtung à la Stern geplant, in der kontrastreichen Farbkombination Schwarz-Weiß. Ausstattungsseitig gehört der aktuelle Entwicklungsstand des Infotainmentsystems MBUX selbstverständlich dazu.

Ein paar Eckdaten gefällig? Die Länge mal Breite mal Höhe ist mehr imposant als kompakt: 4.945 mal 1.863 mal 1.826 Millimeter. Schiebetüren gibt es beidseitig. Und sieben Sitze. In der dritten Reihe sind die klapp- und ausbaubaren Einzelsessel vollwertig dimensioniert und über die weiten Türöffnungen verrenkungsfrei erreichbar. Als Ergänzung dieses kommoden Raumangebots wird ein besonders geräumiges Ladeabteil versprochen. Mit einem Feature, das bei einem anderen Hersteller wohl unter „simply clever“ firmieren würde, in den Laderaum integriert ist, elektrisch betätigt, ein sogenanntes Alu-Longboard als Beladehilfe.

Über Leistung, Reichweite, Ladezeiten etc. gibt Mercedes-Benz noch keine Details bekannt. Doch: Es soll auch eine kürzere – dann wirklich kompakte – fünfsitzige Variante gehen.