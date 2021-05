Leben ist Veränderung. Früher war MG bekannt für seine (britischen) Sportwagen, jetzt werden saubere Alltagsautos unter dem Markennamen gebaut. Seit 2007 gehört MG zur Shanghai Automotive Industry Corporation – SAIC ist der größte chinesische Automobilhersteller, weltweit die Nummer 7. Seit heuer kümmert sich MG Motor Austria (eine Tochter der Denzel-Gruppe) um den Import.

Wir waren mit dem EHS unterwegs. Ein Plug-in-Hybrid-SUV mit einem stimmigen, hübschen Aussehen – vorne ein bisschen Mazda, hinten ein bisschen Mercedes … Warum nicht? Mit einer Systemleistung von 258 PS ist das Auto mehr als ausreichend motorisiert. Interessant: Während der Verbrenner seine Kraft via Sechs-Gang-Automatik weiterleitet, ist der Elektromotor an eine eigene Vier-Gang-Automatik gekoppelt. Geladen wird leider nur per Wechselstrom mit 3,7 kW – und das dauert ein wenig, ca. 3,5 Stunden. Das Fahrwerk meistert dagegen den Spagat zwischen Komfort und Kurvenkompetenz bravourös.

Fazit: Macht Spaß!