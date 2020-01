Er ist der „Praktiker“ unter den Minis, der Countryman. Und er kann auch eine Rennmaschine sein! Wir hatten nämlich die Version John Cooper Works – 306 PS stark. In nur 5,1 Sekunden knackt der Topathlet die 100er-Marke und rennt (als gäbe es kein Morgen) weiter bis 250 km/h – nicht schlecht für einen Mini (so schnell war auch noch nie ein Mini). Wobei: „Mini“ schaut anders aus, der neue VW Golf ist übrigens eine Spur kürzer.

Wer gerne wild durch die Gegend räubert (bevorzugt: kurvige Land- und Bergstraßen), wird sich eher mit dem Fahrwerk anfreunden. Hart, aber herzlich könnte man es beschreiben. Selbstverständlich ist das minitypische Gokart-Gefühl serienmäßig an Bord. Angenehm (nicht nur auf Schnee): der mitdenkende Allradantrieb. Zurück zum Motor: Im Sportmodus klang unser „Mega-Mini-SUV“ (mit hoher Variabilität und viel Platz im Innenraum – also natürlich auch ein „Praktiker“) einfach geil, sorry Greta.