Neuer Countryman: Erster Mini made in Germany

Höher, länger, Mini – mit zusätzlichen sechs Zentimetern Höhe und 13 Zentimetern Länge ist der neue Countryman im Vergleich zum Vorgängermodell spürbar gewachsen. Der 4,43 Meter lange, 1,84 Meter breite und 1,66 Meter hohe Fünftürer präsentiert sich als stilvolles Multitalent und geräumiger Alltagsbegleiter zugleich.

In zwei Leistungsstufen wird der vollelektrische Mini kommen: Als Countryman E mit 204 PS Leistung und einem Drehmoment von 250 Newtonmetern erzielt er eine Reichweite von bis zu 462 Kilometer (in 8,5 Sekunden auf Tempo 100, Höchstgeschwindigkeit 170 km/h); der Countryman SE ALL4 mit 313 PS und 494 Newtonmeter kommt auf eine Reichweite von maximal 433 Kilometer (in 5,6 Sekunden auf Tempo 100, Höchstgeschwindigkeit 180 km/h).

Digital First: Im neuen Mini können zahlreiche Funktionen mit dem ersten vollwertigen Sprachassistenten der Marke gesteuert werden. Die sprachgesteuerte Interaktion findet auf dem kreisförmigen OLED-Display in Form einer Animation aus grafischen Elementen, Typografie und einem Avatar statt. Für eine flüssigere Kommunikation werden mündliche Äußerungen ohne Verzögerung übertragen und auf dem Display visualisiert. So kann der Fahrer per Zuruf Navigation, Telefonie, Entertainment und zahlreiche Fahrzeugfunktionen ansteuern. Beim gemeinsamen Dialog zwischen Fahrer und Fahrzeug lernt der Mini Intelligent Personal Assistant auf sich wiederholenden Strecken kontinuierlich dazu. Durch geobasierte Daten kann das Fahrzeug zum Beispiel lernen, bei der Einfahrt ins Parkhaus automatisch das Fenster zu öffnen. So werden alltägliche Routinen komfortabler und persönlicher.

Der neue Mini Countryman wird in Österreich im Frühjahr 2024 auf den Markt kommen.

Weitere Infos werden nachgereicht.

Mit dem vollelektrischen Countryman führt das größte Modell der neuen Mini-Fahrzeugfamilie die Marke in eine Ära lokal emissionsfreier Elektromobilität. Der erste in Deutschland gefertigte Mini (in Leipzig; Anmerkung der Redaktion) steht auch in der Produktion für größtmögliche Umweltverträglichkeit. Seine Vielseitigkeit und sein kraftvoller Elektroantrieb machen ihn zum perfekten Begleiter in der Stadt und für Abenteuer darüber hinaus!“ Stefanie Wurst, Leiterin von Mini

Foto: Bernhard Filser

