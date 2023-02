Werbung

Gerade einmal eine Generation lang – knapp mehr als zehn Jahre – hatte der Mitsubishi ASX die Flut der kompakten SUV-Modelle um eine japanische Interpretation angereichert. Trotz dieses kurzen Gastspiels des Plattformbruders des Outlanders war er Technikleihgeber für zwei Typen der damaligen PSA-Gruppe: für den Peugeot 4008 und den Citroën C4 Aircross. Beide Franzosen gehen mittlerweile mit anderen Modellbezeichnungen eigene Wege– und per 2021 ist der Japaner in Europa ausgelaufen.

Die Neuauflage des nunmehr subkompakten ASX hat wiederum viel mit Frankreich zu tun. Nur, dass es technisch nun auf umgekehrtem Weg geht, in Zusammenarbeit mit Renault sowie Rhombusmarken-Allianzpartner Nissan.

Der neue ASX ergänzt die Produktpalette in Europa, er ist ein Partner von Space Star und Eclipse Cross PHEV!“ Catharina Fischer, Pressesprecherin Mitsubishi Österreich

Resultat ist eine Zwillings- vielmehr Drillingsverwandtschaft – mit dem Captur zweiter Generation und dem noch sehr jungen Juke. Motorisch bedeutet das völlige Diesellosigkeit, dafür fast durchwegs Elektrifizierung der Benziner. Einstieg ist ein normaler 1,0-Liter-Dreizylinder-Turbo mit 91 PS, nächste Stufe ist ein mildhybridisierter 1,3-Liter-Vierzylinder mit 140 PS, beide mit manueller Sechs-Gang-Schaltung kombiniert.

Dazu kommen ein Vollhybrid mit 143 PS und ein Plug-in-Hybrid mit 159 PS Systemleistung, mit jeweils einem 1,6-Liter-Benziner und zwei Elektromotoren (rein elektrische Reichweite bis zu 50 Kilometer). Beim Getriebe handelt es sich hier um eine von Renault entwickelte Automatik. Allradantrieb? Keine Option.

Sein Debüt absolvierte der neue ASX in Andalusien, Südspanien, bei wechselnden Wetterbedingungen. Testproband war die Hybridversion, die mit quirligem Stadtverkehr ebenso zurechtkommt wie mit kurvig ansteigendem respektive abfallendem Terrain. Dass an den Hinterrädern via Trommelbremsen verzögert wird, ist kein Nachteil, erst recht nicht bei strömendem Regen.

Und erstaunlich ist, wie man auf 4,22 Metern Kürze luftiges Raumgefühl – auch im Fond (bei zweifacher Besetzung) – realisiert, ohne dass man für vier Flugkabinen-Trolleys die Rückbanklehnen umklappen muss. Der Laderaum offeriert ein praktisch nutzbares Basis-Volumen von 406 Litern (erweiterbar auf maximal 1.206 Liter). -bkh-