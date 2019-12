Zahlen sagen alles: Der Space Star ist heuer (konkret: von Anfang Jänner bis Ende Oktober) sowohl in Europa (33.630 Einheiten) als auch in Österreich (1.407 Einheiten) das meistgekaufte Mitsubishi-Modell. Bei uns in der Alpenrepublik ist jeder dritte Mitsubishi ein Space Star – da kann man nur den Hut ziehen!

Erfolg macht stark, Erfolg verpflichtet. Jetzt hat der Colt-Nachfolger ein Major-Facelift (das ist ein größeres Facelift) bekommen.

Optisch wurde der Fünftürer gezielt weiterentwickelt. Er hat in Zukunft auch das markentypische Dynamic-Shield-Design – damit präsentiert sich der Japaner markanter, dynamischer. Vor allem die Frontpartie hinterlässt einen starken Eindruck – Kraft und Schärfe … Neu im Programm: die Spezial-Mehrschicht-Metalliclackierung mit besonderer Brillanz und Tiefenwirkung bei den Farben White Diamond und Sand Yellow.

„Für uns ist der Space Star bezüglich CO2 extrem wichtig!“ Fritz Sommer, Pressesprecher

Mitsubishi Österreich

Gegenüber dem Vorgänger hat die Länge um 50 Millimeter zugelegt – auf 3.854 Millimeter. Damit hat man natürlich noch immer die Lizenz für die City (Wendekreis 9,2 Meter). Auch der Innenraum präsentiert sich im neuen Look – frischer, moderner, mit sportlichem Flair. Unverändert blieb das Kofferraumvolumen: 210 bis 912 Liter (ohne Kofferraumabdeckung).

Ab dem kommenden Jänner weht für die Autohersteller bezüglich C02 ein noch rauerer Wind. Wer die EU-Vorgaben nicht erfüllt, muss zahlen – und das kann teuer werden! Mitsubishi geht mit dem neuen Space Star gut gerüstet in die neue Herausforderung. Zwei Benzinmotoren werden zur Auswahl stehen – bekannte Dreizylinder, die verfeinert wurden.

Einmal der 1.0 mit 71 PS (inklusive Start/Stopp-Automatik, Leichtlaufreifen, leichter Bremsanlage, neuer Getriebeabstufung) – ab 5,1 Liter pro 100 Kilometer, ab 115 CO2 pro Kilometer. Und einmal der 1.2 mit 80 PS (auf Wunsch auch mit einem CVT-Automatikgetriebe erhältlich) – ab 5,3 Liter pro 100 Kilometer, ab 121 Gramm CO2 pro Kilometer. Jeweils laut WLTP-Zyklus. Und jeweils wird die Abgasnorm Euro 6d-Temp EVAP ISC (gültig bis 31. Dezember 2020) erfüllt.

Last but not least: Der City-Flitzer hat in der Topversion serienmäßig einen Notbremsassistenten an Bord, sowie ein Na-vigationssystem für die Smartphone-Anbindung.

Neu: Mitsubishi Space Star

Start & Preis. Marktstart im März 2020. Genaue Preise stehen noch nicht fest – fix ist: Das Einstiegsmodell wird unter 10.000 Euro kosten (Aktionspreis, null Prozent NoVA). Jeder Space Star hat: ESP, Berganfahrhilfe, Klimaanlage, Audiosystem (CD, MP3), Isofix-Kindersitzbefestigung, Rücksitzlehne 60:40 umklappbar.