Über den Sinn oder Unsinn von SUV-Coupés ist schon viel geschrieben und diskutiert worden. Fakt ist, sie werden gekauft – und deshalb werden sie auch produziert. So wie der Audi Q8, dem demnächst ein Spitzenmodell – Name: SQ8 – zur Seite gestellt wird.

Optisch halten sich die Änderungen gegenüber der Normalversion in Grenzen, sie entsprechen dem S-Line-Paket, das auch für die anderen Q8-Modelle erhältlich ist. Auffälligste Merkmale ist der Singleframe-Grill in grauer Kontrastfarbe, der mittlerweile (wie auch bei der Konkurrenz) gigantische Ausmaße angenommen hat, natürlich gibt es auch Matrix-LED-Scheinwerfer. Am Heck fallen zwei Doppelrohrauslässe auf – über ein spezielles System kann der Sound des V8-Diesels verstärkt werden.

„Der SQ8 ist die Krönung der Q8-Baureihe!“ Gudrun Glück, Presse Audi Österreich

Der Motor ist prinzipiell aus dem SQ7 bekannt, hat vier Liter Hubraum und verfügt über 435 PS. Allerdings gibt es hier einen Riemen-Starter-Generator, der den SQ8 zu einem Mild-Hybrid macht, der den Verbrauch um (immerhin) etwa 0,5 Liter auf 100 Kilometern senken soll (angegeben werden von den Ingolstädtern 7,8 Liter). Als Mild-Hybrid besitzt der SQ8 auch ein 48-Volt-Bordnetz, das für eine weitere Besonderheit notwendig ist. Neben den zwei Abgasturboladern gibt es einen dritten Lader, der elektrisch angetrieben wird und in ca. 250 Millisekunden auf unglaubliche 70.000 Umdrehungen beschleunigt. Das Ergebnis ist die komplette Vermeidung des sogenannten Turbolochs beim Anfahren.

Das ist auch perfekt gelungen. Geschmeidig und dementsprechend rasant beschleunigt das tonnenschwere Gefährt, Tempo 100 ist nach nur 4,8 Sekunden erreicht. Abgeregelt wird (aus Sicherheitsgründen) bei 250 km/h, hierzulande ohnehin illusorisch. Allradantrieb (quattro) ist selbstverständlich serienmäßig an Bord, ebenso wie eine Luftfederung (variiert die Trimmlage der Karosserie um bis zu 90 Millimeter). Auf Wunsch kann noch eine Wankstabilisierung und eine Allradlenkung geordert werden. Für die Schaltvorgänge ist eine achtstufige Automatik (tiptronic) verantwortlich. Dazu kommen die üblichen Assistenzsysteme sowie eine komplexe (intelligente) Vernetzung.

Im Fahrbetrieb entpuppt sich der SQ8 (gediegener Innenraum) trotz oder gerade wegen der Leistung als entspannter Gleiter, als entspannter Weggefährte – sowohl im Kurvengeschlängel im Gebirge als auch in der Stadt oder auf der Autobahn. Die serienmäßigen Sportsitze sind bequem, auch das Platzangebot im Fond ist trotz der niedrigen Dachlinie ausgezeichnet. Der Ordnung halber: Kofferraumvolumen bis zu 1.755 Liter.