DS: Crossback ist Geschichte

Zeit gelassen hatte sich die 2014 formierte französische Edelmarke DS Automobiles. Das erste Modell aus eigener Entwicklung und Gestaltung, der DS 7 Crossback, wurde 2017 präsentiert, seit 2018 reichert er die wachsende Schar der kompakten SUV oder Crossover mit Eigenständigkeit an.

Die wurde jetzt, mit der Neuauflage, nochmals unterstrichen. Durch Reduktion. Nicht alleine mit dem Weglassen des Zunamens Crossback – der DS 7 soll nun eher die Sparte des Gran Turismo verkörpern –, auch mit massiver Reduktion von Chrom.

Dafür gibt es, was die Kolorierung betrifft, mehr Schwärze, konterkariert durch eine neue Tagfahrlichtsignatur, genannt Light Veil (Lichtschleier). Ergänzt respektive aktualisiert wurde die Elektronikmitgift. Das Infotainmentsystem (DS IRIS) ist neu und kann sprachlich dirigiert werden.

Das motorische Arrangement ist umgestellt. Es gibt zwar noch einen Diesel, einen 1,5-Liter mit 130 PS, doch liegt der Schwerpunkt auf Plug-in-Hybriden. Die Auswahl an Leistungsabstufungen wurde ergänzt: Zu 225 PS mit Frontantrieb und 300 PS mit Allradantrieb kommt jetzt eine 360-PS-Version, die man aus dem DS 9 schon kennt. Die kommt ebenfalls mit 4x4 und kann aus der Kooperation zwischen 1,6-Liter-Benziner, zwei Elektroaggregaten und einer Akkukapazität von 14,2 kWh bis zu 65 Kilometer elektrisch fahren. Nachladen ist via 7,4-kW-Onboardlader in etwa zwei Stunden möglich.