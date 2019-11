Skoda-Österreich-Chef Max Egger ist vom neuen Octavia, der in allen Belangen in die Mittelklasse aufsteigt, begeistert.

6,5 Millionen Octavia hat Skoda seit 1959 verkauft. Ein Bestseller in vielen Ländern. Und in Österreich das Modell, das nach 41 Jahren heuer den VW Golf von der Spitze der Verkaufsparade verdrängte. „Das Herz unserer Marke“, wie Vorstandschef Bernhard Maier immer wieder betont. Kein Wunder, dass die Weltpremiere des neuen Octavia in Prag eine pompöse war. In der tschechischen Nationalgalerie waren Ministerpräsident Andrej Babis und rund 650 weitere Gäste dabei, die tschechische Philharmonie spielte zur Untermalung.

Auffällig schon auf den ersten Blick: Der Octavia Nummer 4 (unter VW-Regie) rückt ganz klar in die Mittelklasse auf. Modern im Design, technisch klar aufgerüstet. Die Limousine ist um 19 Millimeter länger geworden (4.689 Millimeter), der Combi wuchs um 22 Millimeter (auf ebenfalls 4.689 Millimeter) – ergibt ein Plus beim ohnedies schon großzügigen Laderaum (ab 600 bzw. 640 Liter). Somit weiterhin ein echtes Raumfahrzeug.

„Der Octavia ist der Liebling der Österreicher. Mit der neuen Generation ist ein großer Wurf gelungen!“ Max Egger, Geschäftsführer Skoda Österreich

Wenn der Chef von Skodas Außendesign, der Steirer Karl Neuhold, über sein jüngstes „Baby“ spricht, bekommt er bei der Erklärung der fließenden Formen, der gelungenen neuen Front und des coupéhaften, daher sehr dynamischen Hecks leuchtende Augen. „Was wir beim neuen Octavia beibehielten, waren die wichtigsten Erkennungsmerkmale: Funktionalität, Emotion, Eleganz“, sagt er.

Beibehalten wurden auch die meisten Karosserieformen und Ausstattungen, es kommen zu Limousine und Kombi (übrigens der meistverkaufte in Europa) wieder ein RS und ein Scout, nur die Luxusvariante Laurin & Klement wird in Österreich nicht angeboten. „Weil unsere Ausstattungen ohnedies fast vollständig sind“, so Skoda-Österreich-Chef Max

Egger. Und bekennt auch, dass „die Nummer-1-Position uns verpflichtet, beim neuen Octavia noch einmal mehr zu bieten und Benchmark im Segment zu bleiben“.

Drei Benziner (110, 150, 190 PS, wahlweise bei 110 und 150 PS auch als Mildhybrid), drei Diesel (115, 150, 200 PS) sowie eine Erdgas-Variante (130 PS) werden zum Start angeboten. Und wenige Wochen danach wird (im zweiten Quartal) 2020 auch ein Plug-in-Hybrid (Octavia iV) mit einer Systemleistung von 204 PS nachgereicht.

Im virtuellen Cockpit mit neuem Multifunktionslenkrad kommt ein Head-up-Display dazu, beim Doppelkupplungsgetriebe kommt erstmals Shift-by-wire-Technologie zum Einsatz (die Fahrstufenauswahl des Fahrers wird dabei nicht mechanisch, sondern elek-tronisch an das Getriebe übertragen). Das Mitteldisplay ist nun größer, das Infotainment entstammt der neuesten Generation MIB3, Vernetzung ist immer möglich. Etliche Assistenten sind völlig neu bei Skoda: siehe Ausweichassistent, siehe Abbiegeassistent, siehe Ausstiegswarner.

Erstmals für den Octavia verfügbar sind auch Voll-LED-Matrix-Scheinwerfer und eine Drei-Zonen-Klimaautomatik. Und natürlich gibt es wieder „Simply Clever“-Details: zwei Smartphone-Halterungen vorne, Fangnetze im Laderaum mit Taschenhalterhaken, Schirm in der Ablage der Fahrertür, elektrische Aktivierung des Abschlepphakens …