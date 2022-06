Elektrischer Energieschub

Werbung

Der Modellname Juke liegt nah an Joke (Witz) – und als witziger Flitzer ist er nach wie vor gedacht. Der Crossover im City-Format setzte 2010 zum Karrieresprung an, mit Verbrennermotoren, darunter auch Diesel. Letztgenannter ist spätestens seit dem Generationswechsel von 2019 Geschichte. Das nunmehrige Parallelmodell zu Renaults Captur-Baureihe ist zunächst mit 1,0-Liter-Dreizylinder-Benziner zu haben.

Dessen 114 PS Leistung gereichten sportlich Orientierten wenig zur Zufriedenheit. Abhilfe schafft das neue Antriebsoffert, das für den Juke einen elektrischen Energieschub und für Nissan einen weiteren Elektrifizierungsschritt bedeutet: ein Hybridsystem, eine Kooperation zwischen einem 1,6-Liter-Benziner, natürlich beatmet, mit 94 PS (148 Newtonmeter), und einem Elektroaggregat mit 49 PS (205 Newtonmeter) sowie einem (15-kWh-Hochspannungs-)Startergenerator.

Mit der Hybridversion des Juke gewinnt die Elektrifizierungsstrategie von Nissan weiter an Schwung!“ ELISABETH SCHALJO, Pressesprecherin Nissan Österreich

Dieses Gespann kommt ohne konventionelles Getriebe aus, die Fahrstufen werden via Multimodal-Automatik sortiert (vier Verbrennergänge und zwei elektrische Gänge): Samt 1,2-kWh-Batterie ist das System so ausgelegt, dass in erster Linie der Elektromotor zum Zug kommt, je nach Fahrmodus schaltet sich der Verbrenner direkt dazu.

Der Antriebsstrang ist bereits von Renault her bekannt. Dem Juke bringt es spritzige Munterkeit ein. Die 143 PS Systemleistung haben mit dem Gewicht von 1.343 Kilogramm keine Mühe, die Leistung reicht für tempogebremste Speed- Limits vor allem im urbanen Bereich mehr als aus.

Das Fahrwerk agiert recht komfortabel, die Lenkungskonfiguration ist direkt und präzise. Auffallend ist die wesentlich sanftere Auslegung der Bremsenergierekuperationsvorgänge. Abruptes Nicken wegen ruppigen Herunterbremsens ist passé. Verbrauchsseitig entwickelte der 4,21 Meter lange Crossover keine Tendenz zu übermäßigem Durst: Er gab sich mit 5,5 Litern im Durchschnitt zufrieden.