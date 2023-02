Werbung

Ein 190 PS starker Elektromotor kooperiert mit einem 1,5-Liter-Benziner mit 156 PS. Also ein Hybrid – aber anders: Denn der Elektromotor ist alleine für den Antrieb der Vorderräder zuständig. Der Benziner ist lediglich ein Zuträger, der den Elektromotor sowie eine 2,1-kWh-Batterie mit Energie versorgt.

Das Ganze fährt sich harmonisch – die Nissan-Leute haben da ganze Arbeit geleistet. Die liebste Gangart des fein abgestimmten Autos ist das Gleiten, ein entspanntes Dahingleiten. Eher für den urbanen Alltag, wo laut Nissan ohnehin 70 Prozent der Fahrzeit verbracht werden, ist die Konfiguration des elektronischen Gaspedals konzipiert: Wie bereits bei manchen Elektroautos ist ein One-Pedal-Fahren möglich.

Wird das System über den Schalter in der Mittelkonsole aktiviert, braucht die Fahrerin/ der Fahrer in der Regel nicht mehr auf die Bremse zu steigen, sondern kann den Wagen auch mit dem Gaspedal verlangsamen. Zurück zum Fahren: Wie ein reines Elektroauto tritt der Qashqai e-Power sanft und spontan an.

Wer mit vollem Akku losfährt, schafft mit feinfühligem Gasfuß rund fünf Kilometer Fahrstrecke mit bis zu Tempo 90, ohne dass der Benziner Strom produzieren muss.