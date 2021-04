Wien - Gestern, 7. April 2021, ist in Wien nach einem Blitzschlag eine Reihe von Ampeln ausgefallen. "Nicht jeder Verkehrsteilnehmer weiß sofort, was in einem solchen Fall zu tun ist", sagt ÖAMTC-Verkehrsexperte Matthias Nagler.

Er erklärt: "Normalerweise regelt die Polizei bei Ampelausfall den Verkehr. Bis die Beamten vor Ort sind, kann es aber eine Zeit dauern, daher sollte man grundsätzlich sehr vorsichtig sein, wenn die Ampel gelb blinkt oder komplett erloschen ist." Prinzipiell gelten beim Ausfall einer Ampel die allgemeinen Vorrangregeln bzw. gibt es an großen Kreuzungen oft zusätzliche Schilder, die auf den Vorrang hinweisen – und die gültig werden, sobald die Ampel nicht mehr funktioniert.

Zur Erinnerung: Bei einer Stopptafel muss man an der Haltelinie stehenbleiben und sich anschließend langsam "vortasten". Die Kreuzung darf befahren werden, wenn sich kein bevorrangtes Fahrzeug nähert. "Das Auto muss zuvor aber tatsächlich zum Stillstand gebracht werden", erklärt der Verkehrsexperte. Anders ist die Situation bei den dreieckigen "Vorrang geben"-Schildern: Hier muss nicht angehalten werden. "Trotzdem gilt es, vorsichtig und langsam in die Kreuzung zu fahren, sodass einem bevorrangten Lenker die Vorfahrt gewährt werden kann", sagt Nagler. An Kreuzungen, wo der Vorrang weder durch Ampeln noch durch Verkehrszeichen festgelegt ist, gilt Rechtsvorrang.

Rücksicht auf schwächere Verkehrsteilnehmer ist Pflicht

Besonderes Augenmerk ist beim Ausfall einer Ampelanlage auf Fußgänger, Radfahrer, Skater usw. zu legen. "An Schutzwegen müssen Autofahrer Fußgängern zum Beispiel das ungehinderte und ungefährdete Überqueren der Straße ermöglichen. Annähern muss man sich mit angemessener Geschwindigkeit, sodass ein rechtzeitiges Anhalten möglich ist", stellt der ÖAMTC-Experte klar. Aber auch Fußgänger dürfen nicht unmittelbar vor einem herannahenden Fahrzeug plötzlich die Straße überqueren. Dasselbe gilt für die Annäherung an eine Radfahrerüberfahrt. "Prinzipiell müssen alle Verkehrsteilnehmer beim Ausfall der Ampel verstärkt Rücksicht aufeinander nehmen. Gerade bei unübersichtlichen Kreuzungen mit mehreren Fahrstreifen ist besondere Vorsicht geboten", so der abschließende Apell.