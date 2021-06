Schon drei Jahrzehnte gibt es den Astra. Opels noch aktuelle Interpretation des Themas Kompaktklasse war zuletzt 2015 neu gemacht worden. Für das Resultat, die fünfte Generation in der Nachfolge des Kadett, hatte der Rüsselsheimer den Titel „European Car of the Year 2016“ verliehen bekommen. Ein Ziel, das man sich (unausgesprochen, aber doch) für die Folge-Generation gesetzt hat. Die steckt gerade im finalen Entwicklungsstadium. Zu 80 Prozent wäre er bereits fertig, sagen die Techniker. Das ist zeitgerecht, denn zu Beginn des kommenden Jahres soll der Neue nicht nur statisch, sondern bereits aktiv präsent sein.

Wie genau er außen aussehen wird, darüber hält man sich noch bedeckt. Erst recht, was das Interieur betrifft, das nicht nur leicht digitalisiert, sondern (je nach Ausstattungsniveau) voll digital sein wird. Und fahrerorientierter als bisher. Wobei etliche Regler und Tasten für die wichtigsten Funktionen verbleiben – danke!

Öffentlich zu sehen ist der heranreifende Astra derzeit nur im Tarnkleid, im Rahmen von sogenannten Validierungsfahrten oder auch Vorserientests. Auszumachen ist dennoch, dass das Frontdesign der Vizor-Shield-Designsprache folgt, wie beim neuen Mokka, angesichts von sehr schmal geschnittenen LED-Scheinwerfern, die hinter den Abklebefolien hervorblitzen. So viel steht jedenfalls fest: Längenwachstum war nicht angesagt, es handelt sich marginal um ein paar Millimeter.

„Der neue Astra wird geräumiger, eleganter, sportlicher, fahrerorientierter – und er bleibt ein echter Rüsselsheimer!“ Christoph Stummvoll, Pressesprecher Opel Österreich

Dafür ging es um eine Profilschärfung, mit aerodynamisch günstiger geneigter Windschutzscheibe und um 54 Millimeter deutlich gekürzten vorderen Überhängen. Das kommt dem Radstand zugute, der um 13 Millimeter auf 2.675 Millimeter gewachsen ist. Die Folge: Mehr Raum für Passagiere und Gepäck, obwohl der Astra nun um 15 Millimeter niedriger ist. Gleichzeitig wurde die Sitzposition um zwölf Millimeter abgesenkt. Und der ab 422 Litern Ladegut fassende Kofferraum hat jetzt einen verstellbaren Ladeboden.

Das sportlichere Profil samt neu entworfener Geometrie ist integraler Bestandteil des momentan zu behandelnden Hauptentwicklungsthemas: Fahrwerk und Lenkung (samt neuem Volant). Was dabei herauskommen soll, nämlich ein immer noch familientauglich komfortables, doch spürbar sportlicheres Fahrverhalten, das konnte im Rahmen einer Validierungsfahrt „vorverkostet“ und beurteilt werden – auf einem ausgesuchten Straßenprogramm rund um Rüsselsheim und im direkten Vergleich zum auslaufenden Modell.

Erstes Fazit: Die Dämpfungs- und Federungsprüfung besteht der künftige Astra weit mehr als bloß brav. Da hat er gegenüber der Vorgängergeneration deutlich zugelegt. Die Lenkung, obwohl bereits mehr als nur einen Tick präziser, könnte noch mehr Gefühlsechtheit vertragen, die getestete Konfiguration wirkt noch etwas synthetisch.

Diese Details sind am Ende das Resultat penibler Opel-Entwicklungsarbeit. Denn wohl stammt die technische Basis, die EMP2-Plattform (Frontantrieb), aus dem Stellantis-Konzern. Samt Antriebssträngen. Die werden im Falle des Astra die an sich bekannten 1,2-Liter-Dreizylinder-Benziner (130 PS) und 1,5-Liter-Diesel (130 PS) sowie das Plug-in-Hybridsystem (180 und 225 PS) sein (eine OPC-Variante könnte auch kommen).

Die Getriebe: manuelle sechs oder automatische acht Gänge. Doch pflanzen dem die Blitzmarken-Techniker ihre eigenen, die Opel-typischen Gene ein, mit eigens interpretierten Abstimmungen. Ein Usus, der auch in anderen automobilen Gruppen gebräuchlich ist, mit Modellresultaten, die weit entfernt von bloßem Badge Engineering sind. Nicht nur in Bezug auf den Astra legen die Opelaner auf ihre Eigenständigkeit größten Wert. Rüsselsheim soll weiterhin die Heimat des Astra bleiben. Hier wird er von A bis Z kreiert, validiert und auch produziert …