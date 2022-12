Werbung

Und die zweite Premiere: Der Astra Sports Tourer Electric ist der erste vollelektrische Kombi eines deutschen Herstellers (der Zweite überhaupt nach dem MG5).

Der Elektromotor hat 156 PS (plus 270 Newtonmeter). Schluss mit lustig ist erst bei Tempo 170, da wird sanft abgeregelt. Mit der 54-kWh-Lithium-Ionen-Batterie soll man laut WLTP-Prüfzyklus maximal 416 Kilometer weit kommen. Und an einer 100-kW-Gleichstrom-Schnellladesäule soll sich der Opel in gerade einmal 26 Minuten von 20 auf 80 Prozent der Batteriekapazität aufladen lassen.

Die Batterie ist übrigens im Unterboden versteckt (die tiefe Position trägt auch dazu bei, dass der Wagen noch satter auf der Straße liegt) – so geht kein Platz für Passagiere und Gepäck verloren. Der Kombi verfügt über ein Kofferraumvolumen von 516 bis 1.553 Liter.