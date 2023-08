Astra Sports Tourer: 1a kombiniert

Es gibt sie noch, die praktischen (Kompakt-)Kombis. Der Opel Astra ST (Sports Tourer) ist so einer – eine feine Sache, er sieht nicht nur cool aus, er kann auch was!

So passen in den Wagen (wir hatten einen PHEV) bis zu 1.553 Liter Gepäck. Fein: Die Fondbank lässt sich im Verhältnis 40:20:40 umlegen. Und dank dem FlexFloor-System hat man einen in der Höhe variablen Kofferraumboden – Geheimfach inklusive. Und wie sitzt man im Astra Kombi? Ist der Vordersitz auf eine 1,85 Meter große Person eingestellt, reicht die Beinfreiheit für 1,85 Meter große Insassen, die Kopffreiheit würde noch zehn Zentimeter mehr zulassen. Das Aktion-Gesunder-Rücken-Gestühl (vorne) ist sehr bequem.

Angetrieben wurde unser Testauto von einen Plug-in-Hybriden mit einer Systemleistung von 180 PS. Damit ist man ausreichend motorisiert. Fällt sofort auf: Leichtfüßig und agil fährt man von Kurve zu Kurve, Fahrwerk und Lenkung geben immer ein gutes Feedback über die Beschaffenheit der Straße, ohne dabei nervös zu werden. Grundsätzlich steht ruhiger Reisekomfort im Vordergrund. Windgeräusche sind selbst bei über 150 km/h (wo erlaubt) noch gering.

Test: Opel Astra Sports Tourer GS PHEV 180

Karosserie: Länge x Breite x Höhe 4.642 x 1.860 x 1.443 Millimeter, Radstand 2.732 Millimeter, Wendekreis 10,7 Meter, Eigengewicht 1.717 Kilogramm, Kofferraumvolumen 516 bis 1.533 Liter, Tankinhalt 42 Liter. Motor: Plug-in-Hybrid – Turbobenziner, vier Zylinder, 1.598 Kubikzentimeter, 150 PS; Elektromotor, 110 PS, Lithium-Ionen-Batterie mit 12,4 kWh; Systemleistung 180 PS, Systemdrehmoment 360 Newtonmeter; Höchstgeschwindigkeit 225 km/h (elektrisch 135 km/h), in 7,7 Sekunden auf Tempo 100, ab 1,1 Liter/ab 14,1 kWh pro 100 Kilometer. Kraftübertragung: Frontantrieb, Automatikgetriebe (acht Gänge). Preis: ab 44.849 Euro (Testauto, Listenpreis) – gute Serienausstattung.