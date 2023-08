Corsa-e Rally: Der kann Watt!

Wenn Opels traditionsreiche Motorsportabteilung den Corsa-e zum ernsthaften Rallygerät umrüstet, ist Spaß garantiert. Professionelle Hilfe aus Österreich holte man sich dafür von Rally-Crack Manfred Stohl – er war vor Jahren einer der Ersten, die dem Elektrothema auch auf Schotterpisten und Waldwegen eine Chance gegeben haben..

Ebendort ist der Corsa-e im Wettbewerbstrimm nunmehr in der dritten Saison unterwegs, aktuell werden im ADAC Opel Electric Rally Cup 17 Fahrzeuge im Kunden-Clubsport eingesetzt, heuer in insgesamt acht Läufen in vier Ländern.

Der elektrische Rally-Corsa ist einfach sensibler wegen des sofort anliegenden Drehmoments und verhält sich wegen des batteriebedingt tiefen Schwerpunkts anders, sogar besser als ein Benziner ... Manfred Stohl, Rallyefahrer und Entwickler von E-Antrieben

Um die Kostenseite im Auge zu behalten, wurde schon in der Entwicklung auf die Verwendung möglichst vieler Serien-Bauteile geachtet – rennfertig kostet der Strombolide 54.900 Euro und ist damit zumindest auch nicht teurer als das Gros der Elektroautos für die Straße. An Leistung und Akku wurde nichts verändert, dafür aber alles entfernt, was für den neuen Anwendungsbereich unnötig ist – also etwa das meiste an Innenausstattung, die Teppiche und sämtliches Dämmmaterial. Dazugekommen sind Unterfahrschutz, Feuerlöschanlage, Überrollkäfig, das stramme Bilstein-Fahrwerk und eine arretierungsfreie Fly-Over-Handbremse.

Foto: Opel

Insgesamt kommt der Rally-Corsa damit in etwa auf das gleiche „Kampfgewicht“ von rund 1,5 Tonnen wie sein Straßen-Pendant. Wer meint, mit den gebotenen 136 PS und 260 Newtonmetern wäre dagegen nicht viel auszurichten, irrt allerdings! Den Unterschied machen die bessere Fahrzeug-Balance dank E-Motor-bedingt weniger Kilos auf der Vorderachse, der hier ausnahmsweise einmal wirklich mitausschlaggebende tiefe Schwerpunkt wegen der Batterie im Fahrzeugboden und das praktisch sofort abrufbare Drehmoment. Diese Faktoren lassen den kleinen Corsa ziemlich rabiat über die Piste fliegen, dazu dreht er sich wesentlich leichtfüßiger und mit weniger Aufwand als ein thermisch angetriebenes Modell in die Kurve. Falls die doch zu eng für die Wunschgeschwindigkeit ist, kommt die Fly-Over-Handbremse zum Einsatz, mit der sich der Driftwinkel akut, aber präzise vorwählen lässt.

Was fehlt, ist die akustische Darbietung eines hochtourig brüllenden Benziners, der sonst bei einem Rally-Auto den Sound zum Track liefert. Ohne dessen Aufpeitsch-Effekt fährt es sich aber auch konzentrierter und somit fehlerfreier. Und dafür, dass es nicht still an Bord wird, sorgt schon das wilde Geprassel der Steine am Unterboden. Auch das kann was ...

Foto: Opel

Neu: Opel Corsa-e Rally

Ab sofort, 54.900 Euro.