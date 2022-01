Ein cooler Muntermacher

Für einen traditionellen Mokka werden normalerweise Kaffeesorten aus dem Jemen oder aus Äthiopien verwendet. Seit dem Jahr 2013 gehört die Zubereitung des Wachmachers zum immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe.

Mokka steht aber auch für ein Auto aus dem Hause Opel. 2012 kam die Generation A auf den Markt, seit geraumer Zeit gibt es die Generation B (ohne dem X im Namen).

Die große Stärke des Mokka ist seine Optik. Dynamisch(er) und sportlich(er) präsentiert er sich. Ein Muntermacher, mutig und klar das Design. Ein cooler Typ. Die Bügelfalte in der Motorhaube passt zu ihm. Drei Opel-Premieren: Der Erste, der das neue Markengesicht, den Opel-Vizor, trägt; der Erste mit neugestaltetem Opel-Blitz und zentral ausgerichtetem Modellschriftzug am Heck; der Erste, der mit dem Pure Panel den Fahrer im Innenraum in ein volldigitales Cockpit entführt. Apropos Innenraum: Vorne sitzen auch große Menschen richtig gut, tadellos die Ergonomie. Hinten hat die Kopffreiheit überrascht, mit der Kniefreiheit ist das aber so eine Sache – wir reden allerdings von einem Klein-SUV, Crossover-Corsa.

Unter der Motorhaube unseres Testwagens: ein Benziner mit 130 PS. Der Dreizylinder verfügt über einen guten Durchzug und klingt dabei nie unangenehm laut. Sportlich-straff die Fahrwerksabstimmung, nicht unkomfortabel. Zudem machen die Bremsen verlässlich ihre Arbeit, weiters ist die Lenkung sehr direkt (und unaufgeregt). Angenehm die achtgängige Automatik – sie arbeitet souverän und dezent im Hintergrund.