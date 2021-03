Noch nicht ganz zehn Jahre vergangen sind seit der Premiere des ersten Opel Mokka. 2012 sind die Rüsselsheimer ins Segment der subkompakten SUVs eingestiegen, samt einer Option auf Allradantrieb. Seither ist viel passiert: Er wurde modernisiert, es wurde im Cockpit aufgeräumt, dabei die Tastenanzahl reduziert, zwischenzeitlich bekam er ein X addiert, neue Motoren wurden eingeführt. Bis der Wechsel der Blitzmarke vom GM-Konzern- unter das PSA-Gruppe-Dach 2019 unter anderem in der Einstellung der Produktion resultierte …

Dennoch verbleibt der Mokka in der Modellpalette der Rüsselsheimer. Er ist quasi frisch, nach neuer Rezeptur aufgekocht. Die Zutaten stammen vom Mutterkonzern PSA (respektive nunmehr Stellantis). Die bestehen auf technischer Seite aus der Multi-Energy-Plattform (CMP), auf der bereits eine ganze Schar von Peugeot-, Citroën- und DS-Brüdern steht, samt Antriebssträngen. Das hat dem 4,15 Meter langen City-Blitzer mit dem kreislaufanregenden Namen neue Vielfalt beschert. Denn zu Benzinern mit 100 und 130 sowie einem Diesel mit 120 PS kam eine lokal emissionsfreie Alternative hinzu – in Form eines Elektroantriebs.

Der ist in der neu formierten Baureihe mit seinen 136 PS nominell der Leistungskönig. Im Verein mit einem 50-kWh-Akku soll für den Fronttriebler eine Reichweite von bis zu 324 Kilometern machbar sein. Was es allerdings nicht mehr gibt, das ist Allradantrieb. Maximal, und das wird nachgereicht, ein Traktionshilfesystem. Der Wechsel der Technik ging nicht ohne Design-Veränderungen einher. Die sind signifikant. War der Ur-Mokka ein eher pummeliger Geselle gewesen, präsentiert sich der Neue als schlanker und ranker Crossover. Stilistisch schlägt er neue Töne an. Die Frontoptik, Vizor Shield genannt, mit scharf gezeichneten Konturen und markanter Leuchteneinheit ist eine Vorschau auf den Stil kommender Opel-Modelle.

„Mit dem Mokka erfindet sich Opel neu!“ Christoph Stummvoll, Pressesprecher Opel Österreich

Wobei der neu interpretierte Mokka nicht das Ende des etwa gleich großen Crossland bedeutet, ihm wurde gewissermaßen ein schickes und dynamisch gezeichnetes Coupé zur Seite gestellt. Eines, das anhand einiger Details einen Ahnen zitiert, der auf der sportlichen Seite angesiedelt war: den Manta. Das kommt besonders gut rüber, wenn man Weiß mit schwarzem Dekor als Farbe wählt.

Neu angelegt ist das Interieur, im typisch fast nüchternen und weitgehend unverspielten Opel-Stil. In jedem Fall ist die Bedienung ebenso glasklar durchschaubar wie die Steuerungselemente intuitiv auffindbar sind. Egal, ob im Stromer oder in den Verbrennern. Ersteren haben wir rund um Wien schon recht intensiv ausgeführt. Hier trifft Kompaktheit auf Geschmeidigkeit. Angenehm auffallend ist die gute Geräuschdämmung, außer ein wenig Windgesäusel dringt kaum etwas in den Innenraum. Lediglich der Federungskomfort wirkt etwas hölzern, und die Lenkung fühlte sich im gefahrenen Modell etwas schwammig an. Das Reichweitenversprechen dürfte haltbar sein, bei entsprechend abgestimmter Fahrweise. Den Ladezeiten – AC mit bis zu 7,4 kW in sechs Stunden und 45 Minuten, DC mit bis zu 100 kW in 30 Minuten auf 80 Prozent – wird man erst im Zuge einer längeren Testperiode auf das Tempo fühlen können.

Nicht weniger spaßig ist der Fahreindruck im 130-PS-Benziner. Der 1,2-Liter-Dreizylinder passt gut zum Mokka. Der gefühlt höheren Sportlichkeit gegenüber dem Stromer liegt auch das niedrigere Gewicht zugrunde: Mit Otto-Motor wiegt er in der getesteten Version ab rund 1.220 Kilo, während der Elektriker knapp mehr als 1.520 Kilo auf die Waagschale legt (jeweils Leergewicht ohne Fahrer). Einen kleinen Unterschied macht die Antriebsart beim Kofferraummaß aus: 350 Liter in der Basis gilt für alle Motorisierungen, das Maximum ist für den Mokka-e bei 1.060 Liter erreicht, bei den Verbrennern passen jeweils 1.105 Liter hinter die Heckklappe. Aber damit kann man letztendlich gut leben …