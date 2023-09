Studie Experimental: Ist das der neue Manta?

Wow! Der Experimental ist ein kompakter Crossover mit Coupé-Heck. Ein Eyecatcher! Optisch auffällig an Front und Heck sind die Signaturen von Lichtern und Markenemblemen – als schaue man auf einen Kompass. Anstelle von Chrom unterstreichen zusätzliche Leuchtelemente und mutige, kontrastreiche Grafiken die beeindruckenden Proportionen. Dazu bietet das Konzeptfahrzeug intelligente Aerodynamik-Lösungen. Luftklappen an Front und Heck ebenso wie ein Heckdiffusor, der je nach Fahrsituation aus- oder einfährt, verbessern den aerodynamischen Wirkungsgrad.

Über die Motorleistung(en) wird noch geschwiegen. Fix ist, dass es sich um einen Vollelektriker handelt, eine rund 100-kWh-Batterie soll für eine Reichweite von bis zu 700 Kilometer sorgen.

Preisgegeben hat Opel, dass in den zukünftigen Fahrzeugen der Marke neue Anzeigen und Bedienkonzepte realisiert werden. So spricht Rüsselsheim von einem Pure Pad, das sich vor der rechten Armlehne des Fahrers befindet. Bildschirme würden ersetzt durch Informationstafeln in Augmented-Reality-Technologie. Insgesamt beeindruckt der Experimental mit einem besonders luftigen Raumgefühl. Möglich wurde dies durch eine intelligente Raumnutzung. So lässt sich das Lenkrad dank Steer-by-Wire-Technologie einfach wegklappen, sobald es nicht benötigt wird. Dazu verringert der Verzicht auf mechanische Lenkbauteile das Gewicht. Zudem gibt es adaptive Leichtbausitze, die eine schlanke und zugleich robuste Struktur mit 3D-Mesh-Gewebe kombinieren.

Die Opel-Leute sind richtig stolz: „Der Experimental füllt die Opel-Markensäulen Detox, Modern German und Greenovation nicht nur mit neuem Leben – er geht sogar noch einen Schritt weiter und bringt die emotionale Seite der Marke für eine nachhaltige Mobilität zum Ausdruck!“

Foto: Opel

Foto: Opel