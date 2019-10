Erster Eindruck: Wow! Wie Asterix nach einem ordentlichen Schluck Zaubertrank sieht der neue 208 aus – klein, kräftig und ziemlich mutig. Peugeot sagt: „Energie-

geladenes, sexy Design!“ Der Fünftürer (einen Dreitürer wird es aufgrund der zu geringen Nachfrage nicht mehr geben) zeigt stimmige Proportionen und coole Details – die Leute finden ihn einfach gut, erhobene Daumen und wohlwollende Blicke sind die logische Folge. Der 4,06 Meter lange Franzose (Vorgänger: 3,97 Meter) ist voller Ideen, ebenso charmant wie zeitgemäß, solide in der Kleinwagenpflicht und engagiert in der Kür.

Drei Antriebsvarianten stehen zur Auswahl: Benziner, Diesel und Elektro (das ist bei den Kleinwagen noch konkurrenzlos). Kom-promisse müssen dabei nicht gemacht werden, denn weder beim Design noch beim Platzangebot gibt es Unterschiede. Das heißt: Auch mit Elektromotor hat man ein (Standard-)Kofferraumvolumen von akzeptablen 265 Litern. Fein: Zwei 1,80-Meter-Personen können bequem hintereinander sitzen. Der Autor dieser Zeilen ist auch ein Fan des i-Cockpits (an das kleine Lenkrad gewöhnt man sich rasch) – von vielen beneidet, von niemandem kopiert. Das weiterentwickelte i-Cockpit, dessen digitale Anzeigen nun durch die Projektion auf mehrere, hintereinander gestaffelte Kunststoffscheiben einen 3D-Effekt bekommen, ist ein Highlight im neuen Löwen. Das sieht nicht nur einzigartig aus, sondern ist nach Untersuchungen der Entwickler auch leichter ab-zulesen und spart so bei der In-formationsaufnahme eine halbe Sekunde. Bei Tempo 100 legt

man in dieser Zeit 15 Meter zurück.

„Der Diesel ist beim 208 noch lange nicht tot! Wir erwarten uns in Österreich einen Anteil von 15 bis 20 Prozent.“ Christoph Stummvoll, Pressesprecher Peugeot Österreich

Wie der DS 3 Crossback und der kommende Opel Corsa sowie der Opel Mokka X basiert auch der 208 II auf der „Common Modular Platform“ des PSA-Konzerns. Die Plattform ist etwa 30 Kilogramm leichter als die bisher verwendete und bewirkt eine bessere Geräuschdämmung. Reibungsärmere Komponenten sollen außerdem zum Spritsparen beitragen.

Wir haben bei der Fahrpräsentation in Comporta (Portugal) natürlich auch die Möglichkeit gehabt, den e-208 mit 136 PS und 260 Newtonmetern zu fahren. Zwar nur knapp 20 Kilometer, aber immerhin. Unser Fazit: Durchaus empfehlenswert, alltagstauglich. Peugeot verspricht (bei entsprechender Fahrweise) eine Reichweite von bis zu 340 Kilometern (WLTP). Die Lithium-Ionen-Batterie (50 Kilowattstunden) kann an einem 100-Kilowatt-Schnelllader in 30 Minuten auf 80 Prozent geladen werden. An einer normalen Haushaltssteckdose dauert eine Vollladung über 24 Stunden –

das wird aber eher selten der Fall sein … Der e-208 ist ein richtiger Stadtflitzer, denn in nur 2.8 Sekunden wird von null auf 50 km/h beschleunigt. Peugeot Österreich geht davon aus, dass beim 208 der Elektroanteil bei etwa zehn Prozent liegen wird. Geplant ist auch ein GTI, allerdings „in einer neuen Form“.