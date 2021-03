So etwas wie ein Leittier bei Peugeot ist der 308er. Wobei die erste Generation von 2007 als eine Art Vorbereitungsphase für eine Wende, die sich in den 2010er-Jahren bei der mehr als 200 Jahre alten Marke vollzogen hat, betrachtet werden kann. Da punktete der Löwen-Kompakte weniger durch stylishes Auftreten als durch seine Vielfalt: Dreitürer, Fünftü- rer, Kombi und Stahlfaltdach-Cabrio, nicht zu vergessen den GTi.

In seiner zweiten Modellphase, ab 2013, noch bevor Carlos Tavares bei PSA das Steuer übernahm (2014), wirkte das Design des 308 stimmiger und homogener, wenn auch noch recht bieder. Mit reduzierter Variantenvielfalt: Fünftürer und Kombi, plus GTi. Dafür mit mehr als bloß optimierter Technik- und Materialqualität. Das brachte ihm den Titel „European Car of the Year 2014“ ein.

Verdient hat er sich die Auszeichnung – auch nachträglich – durch seine Ausdauer und Haltbarkeit, die Peugeot 2016 im Rahmen eines Gebrauchttest-Events dokumentierte. Da hatte sich das i-Cockpit, ein für Peugeot charakteristisches Bedienkonzept mit hoch gesetztem Informationsinstrument und kompaktem Lenkrad plus zentralem Touchscreen, bereits etabliert.

Das bisherige Gesamtproduktionsresultat der ersten beiden 308-Generationen: sieben Millionen Fahrzeuge.

Jetzt steht der Start in die dritte Modellphase bevor. Auf der Multi-Energy-Plattform der PSA-Gruppe. Was, gleich vorweggenommen, nicht heißt, dass es den Kompakten aus heutiger Sicht mit reinem Elektroantrieb geben wird. Doch elektrifizierte Antriebe hat Peugeot im Talon. Zu den bekannten Benzinern (1,2-Liter-Dreizylinder mit 100 oder 130 PS) und Dieseln (1,5-Liter-Vierzylinder mit 130 PS) kommen zwei Plug-in-Hybride: einer mit 225 und einer mit 180 PS Systemleistung. Die E-Reichweiten (momentan noch nicht homologiert): bis zu 59 bzw. 60 Kilometer, generiert aus einem 12,4-kWh-Akku. Die Ladezeiten beziffert Peugeot je nach Stromquelle (1,8, 3,7, 7,4 kW) mit ab knapp zwei und bis zu etwas mehr als sieben Stunden.

„Peugeot schlägt mit dem 308 III ein neues Kapitel in der 211 Jahre langen Geschichte der Marke auf, das Resultat globaler Erfahrungen und akribischer Pflege der Qualität …“ Christoph Stummvoll, Pressesprecher Peugeot Österreich

Der Generationswechsel brachte deutliches, aber nicht überbordendes Wachstum mit sich: auf 4,36 Meter (plus elf Zentimeter) in der Länge, bei einem Radstand von 2,675 Metern (plus 5,5 Zentimeter). Auch steht er etwas niedriger, um zwei Zentimeter, da (1,44 Meter). Was den Innenraum nicht einschränkt, angesichts einer Verbreiterung um elf Millimeter (2,062 Meter mit ausgeklappten Außenspiegeln), was im Kofferraum Platz für 412 bis 1.323 Liter Ladegut zulässt.

Stilistisch lehnt sich Peugeot mit der Erneuerung des 308er weiter aus dem Fenster als bisher. Es ist bei weitem nicht Schluss mit der Verleihung des neuen Logos, das mehr ein Wappen ist (und hinter dem sich das Nahfeldradar verbirgt), als erstem Modell der Marke. Das Design des Leitlöwen oder das „neue Gesicht von Peugeot“, wie es die Marketingabteilung bezeichnet, ist ungleich auffälliger und selbstbewusster als bisher – inklusive markantem Tagfahrlicht à la Säbelzahntiger.

Weiterentwickelt ist, abgesehen von der weiter verfeinerten Inneneinrichtung, das i-Cockpit. Kombiinstrument und zentraler Touchscreen messen jeweils zehn Zoll. Geblieben ist es bei der Klaviaturtastenleiste unter dem zentralen Bildschirm. Doch auch hier ist das digitale Zeitalter eingezogen. Es handelt sich um taktile Flächen.

Ausgebaut ist das Offert an elektronischen Assistenten. Inklusive einer Kurvengeschwindigkeitsanpassung, die funktioniert von 70 bis zu 180 km/h ... Echter Allradantrieb ist (wie gehabt) für den neuen 308 nicht vorgesehen. Auch nicht ein elektrisch generierter, in den Plug-in-Hybriden, hier bleibt es in beiden Abstufungen beim Frontantrieb. Doch die Option auf ein elektronisch gesteuertes Traktionshilfesystem ist wahrscheinlich. Ebenfalls nicht auf dem Derivate-Programm steht (zumindest derzeit) eine scharfe GTi-Variante. Dafür wird jedoch die traditionelle Kombiversion nachgereicht, wohl im markanten Stil des 508 SW.