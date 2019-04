Was ist das Wichtigste bei einem Kombi? Natürlich der Kofferraum. Der 508 SW (die zwei Buchstaben stehen offiziell für Station Wagon, könnten aber auch für Schöner Wagen stehen) ist diesbezüglich

– Schönheit hin, Schönheit her – ein richtiger Vielfraß! Im Normalfall (fünfsitzig und bis zur Ablage) passen 530 Liter rein, das maximale Kofferraumvolumen (zweisitzig und dachhoch) geben unsere Freunde aus Frankreich mit 1.780 Litern an. Der VW Passat Variant, des Vertreters Liebling, schluckt ebenfalls bis zu 1.780 Liter, hat aber nicht so ein cooles Heck! Angenehm: die niedrige Ladekante. Edel: Eine hochwertige Ladekante

aus Edelstahl schützt beim Ein- und Ausladen. Praktisch: Die Fondbank lässt sich vom Kofferraum dank „Magic Flat“ ganz

easy zusammenklappen.

Wie fährt er sich, unser Lustlastkombi? Agil, gutmütig, souverän. Das laute Poltern auf schlechter Straße führen wir auf unsere forschere Fahrweise zurück. Mit 130 Diesel-PS lässt es sich gut leben. Voll besetzt und voll beladen kommt er bergauf allerdings schon ein wenig ins Schwitzen – aber wie oft ist man voll besetzt und voll beladen bergauf unterwegs? Futuristisch das i-Cockpit, mit dem kleinen Lenkrad kommt Gokart-Feeling auf!