Ganz ohne SUV geht bei Peugeot auch im praktisch orientierten Segment nichts mehr. Wie, das führt der Rifter, der komplett erneuerte Hochdachkombi (Ex-Tepee) vor: Er ist rundum großzügig mit schützendem Kunststoff beplankt, und im Verein mit den weit ausgeschnittenen Radhäusern suggeriert er Hochbeinigkeit, damit Geländegängigkeit und Abenteuerbereitschaft. Da passt sein neuer Name dazu. Ein Kunstwort, das eine klangliche Verbindung zur Nützlingsvariante – die bei der Bezeichnung Partner bleibt – herstellen soll.

„Mit dem Rifter setzt Peugeot ein Funktionalitäts-, Komfort- und Raumangebots-Statement …“ Christoph Stummvoll, Pressesprecher Peugeot Österreich

Dass die Premiere der Pkw-Variante vor das Debüt des Nützlings gereiht wurde – analog zum Konzern-Zwillingsbruder Citroën Berlingo – hat unter anderem einen technischen Grund. Die Baubasis ist ein Mix aus der Pkw-Plattform EMP2 (auf der ebenso der neue 508 steht) und der optimierten Hinterachse der auslaufenden Partner-Generation (auch der kommende Combo des neuen Konzermitglieds Opel basiert auf dieser Kombination). Die technischen Gemeinsamkeiten, von der Auswahl zweier Längen (beide mit Innenraumvariabilität bis zur Siebensitzoption, Kofferraumvolumen bis zu 4.000 Liter) über die Antriebsstränge (1,5-Liter-Diesel, 1,2-Liter-Ben-ziner, bis zu 130 PS stark, je nachdem mit Handschaltung oder Acht-Gang-Automatik kombiniert) bis zur Möglichkeit, ein Traktionshilfesystem zu addieren respektive sich beim Händler Allradantrieb (von Dangel zugeliefert) zu bestellen, lassen immer noch Raum für Eigenständigkeit.

In Bezug auf das Exterieur ist das, abgesehen vom prominent auf dem Kühlergrill platzierten Löwen-Logo, die eingangs beschriebene SUV-Haftigkeit. Die gehört dem Rifter alleine. Ebenso wie im Interieur das i-Cockpit in einer reduzierten Version. Die Mittelkonsole samt Klaviertastenleiste ist hier nicht dabei, dafür – in den Automatikversionen – ein Drehregler zum Anwählen der Fahrstufen. Sehr wohl ein Bestandteil der Interieureinrichtung ist ein zentral positionierter Acht-Zoll-Touchscreen für Infotainment und Navigation. Stilistisch hebt sich der Löwen-Kombi ebenfalls vom Doppelwinkel-Bruder ab: Lackierungen, Bezugsstoffe und Dekorelemente sind farblich in Richtung Eleganz getrimmt. Der Rifter ist auch in der Ausstattungsversion GT-Line orderbar.

Im Praxisbetrieb ist der größte Unterschied zum Citroën-Pendant das Lenkgefühl anhand des kleinen, typisch abgeflachten Volants. Was anfangs fast ein wenig zu leichtgängig wirkt, entpuppt sich als noch höherer Agilitätsfaktor. Damit ist man im kurvenreichen Hinterland von Monte Carlo (unsere Teststrecke) auf den teils sehr schmalen Straßen direkt sportlich unterwegs. Das ein wenig straffer abgestimmte Chassis bleibt dabei stets komfortabel. Die Nonchalance, mit der Bodenunebenheiten – selbst gemeine Schlaglöcher – weggebügelt werden, lässt eine echte Offroad-Version des Rifter mehr als plausibel erscheinen. Einen Prototyp hatte Peugeot ja mitgebracht, samt Federwegeverlängerung, wüstentauglichen Stollenreifen und Träger für ein Dachzelt. Ob das eine neue Ausstattungsvariante sein wird, steht noch nicht fest. Fest steht, dass der Hochdach-Löwe bis zu 20 Assistenzsysteme an Bord hat und sich via Smartphone-Inte-gration mit dem Internet verbinden kann.

Start & Preis. Markteinführung im Oktober/November. Die Preise stehen ebenso wie die Ausstattungsdetails noch nicht fest.