Einen bleibenden Eindruck hat der 504er in allen seinen Ausformungen hinterlassen, selbst bei jenen, die Anfang der 1980er-Jahre – als seine Produktion in Europa auslief – noch gar nicht geboren waren. Das soll der nagelneue 508er auch schaffen! Um das zu forcieren, hat die Designabteilung eine prägnante Karosserieform mit markanter Front- und Heckgestaltung auf Basis der EMP2-Plattform kreiert, diese mit Stilzitaten des Ahnen garniert. Ergebnis ist eine Kombination aus (Fließheck-)

Limousine und (viertürigem) Coupé mit rahmenlosen Scheiben. Nicht länger ist er als der (unter seinem Wert geschlagene) Vorgänger, sogar etwas reduziert, von 4.792 auf 4.750 Millimeter. Dafür ist er sportiver, mit kürzeren Überhängen und 2.817 Millimetern Radstand. Obwohl er um 60 Millimeter niedriger als der 508 Nummer 1 ist, bleibt im Interieur Luft um den Kopf, wenn man nicht über Gardemaß groß ist, ein Alzerl mehr Breite – 1.859 gegenüber 1.853 Millimeter – bringt Platzgewinn für die Ellbogen.

„Der neue 508 setzt Maßstäbe in der Mittelklasse und ist Ausdruck der Höherpositionierung der Marke Peugeot!“ Christoph Stummvoll, Pressesprecher Peugeot Österreich

Das Interieur ist auf der Fahrerseite dominiert von der aktuellsten Version des i-Cockpits. Das bewusst kompakt gehaltene Lenkrad steht ergonomisch fein austarierbar vor dem 12,3 Zoll großen TFT-Info-Display, auf der Mittelkonsole findet sich am oberen Ende ein acht bis zehn Zoll großer Touchscreen, charakteristisch ist die Toggle-Schalterleiste, das Ganze ist mit einigen herkömmlichen Drehreglern und Tasten (zum Beispiel für Klima, für Fahrmodi etc.) garniert.

Das gut konturierte und selbst großen Menschen passende Gestühl kann mit noblem, fein duftendem Leder bezogen sein, als Dekor gibt es auch offenporiges, edel eingearbeitetes Holz. Einen (weiteren) großen Schritt gemacht hat die ohnehin schon gute Verarbeitungsqualität (Peugeot zielt erklärtermaßen aufs Premium-Segment ab), es gibt im neuen Mittelklassler auch eine Reihe gut nutzbarer, nicht zu voluminöser und übersichtlich angeordneter Ablagen.

Als Motorisierungen hat Peugeot ein Sortiment aus einem 1,6-Liter-Turbobenziner mit Partikelfilter sowie einem 1,5- und einem 2,0-Liter-Diesel, beide mit SCR-Kat, zusammengestellt. Die Otto-Fraktion leistet entweder 180 oder 225 PS. Der kleine Selbstzünder hat 130 PS, der große entweder 160 oder 180 PS. Händisch verwaltet werden die Fahrstufen nur im 130-PS-Brenner, alternativ kann man jene Acht-Gang-Wandlerautomatik ordern, die mit allen anderen Aggregaten kombiniert ist. Nachgereicht wird ein Benzin-Plug-in-Hybrid (siehe Konzernbruder DS 7 Crossback), mit 300 PS.

Der wird auch das Thema Allrad – auf elektrisch generiertem Weg – abhaken. Ansonsten ist 4x4 derzeit noch nicht vorgesehen. Dennoch rechnet sich Peugeot große Chancen im Flotten-Business aus (rund 46 Prozent des Gesamtgeschäfts). Das Bekenntnis zum Diesel geht mit mehr als konkurrenzfähigen CO2-Emissionswerten einher: Die 130-PS-Variante emittiert mit Automatik 98 Gramm pro Kilometer, der 160-PS-Diesel hält bei 118 Gramm. Auch die Benziner sind herzeigbar: beim stärksten sind es 131 Gramm. Was ihn nichts an Munterkeit und sportlicher Leistungsbereitschaft kostet.

Ob in der Stadt, auf der Autobahn oder auf steil ansteigenden Gebirgssträßchen: Der stärkste Antrieb versteht sich ausgezeichnet mit dem Selbstschaltgetriebe, in allen Fahrmodi, von Eco bis Sport. Doch selbst im 130-PS-Diesel muss man keineswegs befürchten, zum Verkehrshindernis zu werden, zumal der 508 in dieser Version mit ab 1.430 Kilogramm auch nicht über die Maßen schwer ist.

Zu charakteristischem Aussehen, feiner Einrichtung und gesitteten Manieren gehört auch ein komplettes Programm an Elektronik, mit Feinheiten – wie einer Nachtsichtfunktion, einer 360-Grad-Kamera und einem aktiven Einparkassistenten. Auch Konnektivitätssysteme sind im Gesamtpaket.

Start & Preis . Ab Oktober. Benziner ab 37.650 € (180 PS), Diesel ab 34.250 € (130 PS). Top-Benziner ab 48.500 € (225 PS), Top-Diesel ab 49.350 € (180 PS). Die detaillierten Preislisten und die genauen Ausstattungsumfänge stehen noch nicht zur Verfügung. Kombi wird nachgereicht: Premiere im Herbst auf dem Pariser Autosalon und Löwen-Star auf der Vienna Autoshow 2019 (Jänner).