Autoabgabe rund um die Uhr bei Porsche

Eine Antwort auf diese Frage gibt die Porsche Inter Auto Gruppe (PIA) mit ihrer neuen Fastlane. „Dieser Service wurde speziell für Kundinnen/Kunden entwickelt, die eben an Wochentagen zu den normalen Geschäftszeiten keine Zeitressourcen zur Verfügung haben, um das Auto zur Reparatur oder zum Service in die Werkstatt zu bringen. Das Fahrzeug kann zu jeder Tages- und Nachtzeit bei der digitalen Annahme blitzschnell abgegeben werden“, stellt Harald Feilhauer, Geschäftsführer Porsche Inter Auto Österreich, seine neueste Errungenschaft vor.

So funktioniert es

Das Besondere darin ist, dass der Service auch außerhalb der Geschäftszeiten sieben Tage pro Woche rund um die Uhr zugänglich ist. Möglich macht dies die digitale 24/7-Annahme über den Nacht-Tresor: Einfach den QR-Code scannen und über das Smartphone einchecken. Nach der finalen Kontrolle der ausgewählten Leistungen den Schlüssel in eine nummerierte Schlüsseltasche legen und die entsprechende Nummer eingeben. Anschließend digital unterschreiben und in den Tresor einwerfen. Perfekt für all jene, die in ihrem Alltag einen besonders aufwendigen Zeitplan zu bewältigen haben.

Sobald das Fahrzeug fertig ist, werden die Kundinnen und Kunden via Nachricht am Handy verständigt. Der Wagen kann auch wieder über die PIA-Fastlane abgeholt werden. Auch diese Prozedur ist denkbar simpel: Am Bildschirm des Fastlane-Terminals wird der Fahrzeug-Checkout ausgewählt und das Kennzeichen eingegeben. Der persönliche Abholcode wird via Textnachricht aufs Handy übermittelt. Nach der Eingabe wird der Standort des Fahrzeuges angezeigt und die Schlüssel können aus dem sich öffnenden Fach entnommen werden.

„Das Projekt Fastlane ist so erfolgreich angelaufen, dass es nun österreichweit ausgerollt wurde. Bereits jetzt erfolgt jede vierte Autoabholung in einzelnen Betrieben auf diesem Weg. Noch nie ging die Fahrzeugabgabe einfacher, schneller und flexibler“, zieht PIA-Geschäftsführer Harald Feilhauer Bilanz.