Van, Wald und Wiese

Die Berge hat er auf dem Blech. Das Bett, das Bad und die Küche hat er unterm Blech oder genauer: hinter der Klappe, auf den Schienen und ganz oben, auf dem Dach. Und die Freiheit? Die sitzt bei ihm hinterm Lenkrad, mit Allrad im Antrieb und 150 Pferdestärken unter der Haube. Wobei: Er ist eigentlich eine Sie. Und heißt Paula.

Das steht bei Porsches jüngstem Camper-Van auf einem kleinen, hölzernen Schildchen am Armaturenbrett. Und sie, also: Paula, steht nicht im Verkaufsraum. Sondern gehört zur Mietflotte von Porsche Inter Auto (kurz: PIA). Die ist seit gut einem Jahr in Österreich zu haben, erst als Pilotprojekt an fünf Standorten. Seit knapp drei Monaten an bundesweit zwölf Standorten – einer davon in Niederösterreich.

Dort, in St. Pölten, warten Pia (das ist der Van mit den Bergen am Blech), Bettina (da winken statt Berge Seen und Küstenorte vom Lack) und Beach (da warten statt Kisten und Bett jede Menge Sitze hinter der Schiebetür) auf den nächsten Ausflug. Den bucht man bequem im Netz. Und bekommt vor Ort nicht nur Van und Schlüssel, sondern auch alle Infos für den nächsten Roadtrip noch dazu.

Der nächste Roadtrip lässt sich in der Paula ganz entspannt angehen. Zwei bequeme Sitze vorne, zwei gemütliche Sitze hinten, Ablagen (das könnten allerdings noch mehr sein), Fächer, Stauraum (davon gibt's genug) rundum. Ein Fahrgefühl wie im Pkw. Und (fast) eine komplette Wohnungsausstattung an Bord. Die kommt in der Paula (dem PIA Camper auf VW Transporter-Basis) vom jungen Welser Vanlife-Ausstatter easygoinc. Und ist genauso cool wie sie ausschaut. Helle, hölzerne Module (etwa für den Kühlschrank), flexible, metallene Schienen, auf denen sich Boxen, Campingkocher, Campingspüle (allerdings ohne Abwasser) und vieles mehr ausziehen lassen. Geschlafen wird richtig bequem und ratzfatz umgeklappt auf Lattenrost und dicken Matratzen im Heck – oder mit frischer Luft und guter Aussicht unterm Aufstelldach. Der Strom kommt von Solarpanels am Dach, wird während der Fahrt, aber auch im Stand je nach Sonne aufgeladen – und reicht locker für vier, fünf oder mehr Tage (je nach Verbrauch). Falls nötig, gibt's aber auch einen schmalen Stecker mit langem Kabel. Und für alle anderen Bedürfnisse gibt's zur Not auch noch das Handbuch. Wobei: Die Abenteuer, die da am Camper stehen, die muss man schon selbst erleben ...

Foto: Michaela Fleck

Foto: Michaela Fleck

Foto: Michaela Fleck

Foto: Michaela Fleck

PIA Camper

Seit März können die Camper-Vans von Porsche Inter Auto auch bei Porsche St. Pölten gemietet werden (übrigens die einzige Möglichkeit in Niederösterreich). Drei Modelle stehen zur Auswahl: Mountain, Wave und California Beach. Der oben beschriebene Mountain (150 PS TDI, 4x4) ist ab 130 Euro pro Tag zu haben, dazu kommt eine Servicepauschale von 120 Euro. Küchenset oder Verlängerungskabel gibt's als Gratis-Extra, zusätzliche Campingstühle oder Barista-Kaffeemaschine gegen Aufpreis.

www.piacamper.at