Citroën C5 X: Crossover mit Ikonen-Genen

Werbung

Der Zusammenhang zwischen Citroën und Limousine ist fast unweigerlich mit Nostalgie verbunden, mit der Erinnerung an die DS. Die ist Geschichte. Ebenso war es so, ab 2017, mit dem Auslaufen des C5, mit dem Thema D-Segment. Wohl wurde im Zuge der Feiern des 100-Jahr-Jubiläums der französischen Traditionsmarke (2019) eine Rückkehr in dieses Genre angekündigt, doch setzte nicht zuletzt die Corona-Pandemie eine Kontinuitätszäsur.

Aber jetzt ist es so weit. Die Doppelwinkel-Marke stellt sich in der Mittelklasse neu auf. Und legt sich dabei nicht fest: Der neue C5, markiert mit einem X, ist weder Limousine noch Kombi noch SUV – er ist alles in einem.

Mit zwar charakteristischem, doch nicht polarisierendem Design, doch bei leichter Hochbeinigkeit betontem Fokus auf Komfort. Siehe das sanft, doch nicht schaukelig konfigurierte, aktive Federungssystem (Dämpfer mit doppeltem hydraulischem Anschlag), siehe die Lounge-Möblierung im Interieur, nicht zu vergessen das großzügige Raumangebot für Passagiere und reichlich Platz für Gepäck.

Garniert ist das Ganze mit zeitgemäßer Elektronik, vom digitalen Kombi-Instrument mit sieben Zoll und einem Touch-Display in, je nach Mitgiftstufe, zehn oder zwölf Zoll Größe bis zu einem – ab der Basisausstattung – reichhaltig bestückten Team an Fahr- sowie Sicherheitsassistenten.

Assistiert ist ebenso jener Antrieb, mit dem der C5 X auf dem heimischen Markt startet, und zwar von Strom. Das Plug-in-Hybridsystem stammt aus dem Konzern(technik)regal – ein 1,6-Liter-Turbobenziner und ein Elektroaggregat schicken 224 PS Systemleistung an die Vorderräder. Die Antriebskooperation ist wie üblich an eine achtgängige Automatik gekoppelt. Möglich sein sollen bis zu 55 rein elektrische Kilometer.

Ausgelegt ist das Antriebsgespann auf entspanntes Dahingleiten, sportliche Ambitionen sind eher weniger seine Sache. Allradantrieb gibt es nicht. Diesel auch nicht. Gegen Ende des Jahres wird ein reiner Benziner nachgereicht, ein 1,2-Liter-Dreizylinder mit 130 PS. Voraussichtlich ergänzt wird das Motorangebot auch um einen 1,6-Liter-Turbo-Otto mit geradezu maßgeschneiderten 180 PS.