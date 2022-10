Werbung

Es ist eine kleine, exklusive Welt, die sich der Elektroauto-Hersteller Polestar in den vergangenen zwölf Monaten in Österreich aufgebaut hat. Alles begann Anfang Oktober 2021 mit dem „Polestar Space“ in der Wiener Herrengasse (dort, wo einst auch Tesla klein angefangen hat). Niederösterreich war von Anfang an mit dabei, denn ausgeliefert wurden die ersten Autos bei der Firma Grünzweig in Wiener Neudorf. Dort hat man heuer im Frühjahr eine „Temporary Destination“ für Polestar errichtet.

Womit wir bei einem grundsätzlichen Unterschied zum Autokauf, wie wir ihn kennen, angelangt wären (und es auch die Familie Grünzweig mit ihren Marken Volvo und Kia gewöhnt war): Man geht bei Polestar nicht ins Autohaus seiner Wahl und verhandelt dort mit dem Verkäufer über den Preis, ehe man bestellt – sondern man ordert seinen Pole-star ohne Nachlass ausschließlich im Internet. Dort bucht man auch die Probefahrt, die man dann bei der Firma Grünzweig, in der „Zentrale“ in Wien bzw. in Graz, Linz, oder Innsbruck, antreten kann.

Der Polestar 3 wird in erster Linie Firmenkunden im mittleren bis gehobenen Management ansprechen.“ Thomas Hörmann, Geschäftsführer Polestar Austria

Rund 550 Stück vom Pole-star 2, dem derzeit einzig verfügbaren Modell, wurden auf diese Weise bisher in Österreich ausgeliefert – und eine handverlesene Zahl an Pole-star 1 ebenfalls. Und am 12. Oktober wurde in einer eindrucksvollen Zeremonie in Kopenhagen das neueste Modell präsentiert. Es heißt der Einfachheit halber Polestar 3 und entstammt jener Kategorie, ohne die heute kein einziger Hersteller mehr überlebensfähig ist – den SUVs. Mit seinen 4,90 Metern (minimal kürzer als sein Volvo-Verbrennerpendant XC90) darf man den Polestar 3 ruhigen Gewissens zu den stattlichen Vertretern seiner Zunft zählen.

Das gilt nicht nur für die Länge, sondern auch für die Batterie: 111 kWh, das sollte (so der Hersteller) für bis zu 610 Kilometer reichen. Dank Dual-Motor-Konzept ist (heckbetonter) Allradantrieb serienmäßig dabei, die 400-Volt-Technologie ermöglicht flottes Laden des rund 2,6 Tonnen schweren Fahrzeugs. Der Wagen ist außerdem für bidirektionales Laden ausgerüstet und bietet damit die Möglichkeit, in Zukunft auch Vehicle-to-Grid und Plug- and-Charge zu nutzen.

Chefdesigner ist mit Maximilian Missoni übrigens ein Grazer, der früher einmal bei Volvo tätig war. Und mit Volvo teilt sich Polestar auch sonst einiges: Da wäre einmal die Mutter (der chinesische Geely-Konzern), weiters die Plattform und schließlich auch die Fertigung (ein Werk in Chengdu, China; der Polestar 3 wird zudem auch in den USA, in Ridgeville, South Carolina, vom Band laufen).

Fahren konnten wir den SUV bisher noch nicht, noch fehlen einige Monate für die Erprobung. Gebaut wird der Polestar 3 ab Sommer, die ersten Lieferungen sollen im vierten Quartal 2023 in Österreich eintreffen. Sehnlichst erwartet auch von Philipp Grünzweig, der sich die Weltpremiere in Dänemark natürlich nicht entgehen ließ.