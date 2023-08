739 PS: Stärkster Cayenne aller Zeiten!

Nach der erfolgreichen Markteinführung des neuen Cayenne im Frühjahr 2023 krönt Porsche die umfangreich überarbeitete dritte Generation des erfolgreichen SUV mit einem neuen Spitzenmodell.

Wie bisher handelt es sich beim leistungsstärksten Cayenne um einen Plug-in-Hybrid. Beim Nachfolger des Cayenne Turbo S E-Hybrid hat Porsche die Hybridtechnik in mehrfacher Hinsicht aufgewertet und dabei vor allem E-Reichweite und Leistung deutlich gesteigert. Davon profitieren sowohl die Alltagstauglichkeit als auch die fahrdynamischen Qualitäten. Ein Elektromotor mit 176 PS unterstützt den umfangreich weiterentwickelten und 599 PS starken 4,0-Liter-V8-Biturbomotor. Im Verbund mobilisieren beide Aggregate eine beeindruckende Systemleistung von 739 PS und ein maximales Drehmoment von 950 Newtonmeter. Die Fahrleistungen des Cayenne Turbo E-Hybrid werden seinem Anspruch als Spitzenmodell vollauf gerecht: Der Sprint von 0 auf 100 km/h wird in nur 3,7 Sekunden erledigt, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 295 km/h.

Im Vergleich zum Vorgänger bietet der neue Cayenne Turbo E-Hybrid eine deutlich größere rein elektrische Reichweite bei gleichzeitig verkürzten Ladezeiten. Die auf 25,9 kWh erweiterten Kapazität der unter dem Ladeboden verbauten Hochvoltbatterie ermöglicht eine rein elektrische Reichweite von bis zu 82 Kilometer (EAER City). Der neue 11-kW-Onboard-Lader verkürzt die Ladedauer an einer geeigneten Wallbox oder Ladesäule trotz der vergrößerten Kapazität der HV-Batterie auf weniger als zweieinhalb Stunden.

Cool: Die neuen Porsche -Modelle (SUV und SUV Coupé) verfügen serienmäßig über ein adaptives Luftfahrwerk mit neuer Zwei-Kammer-Zwei-Ventil-Technologie. Somit lassen sich Zug- und Druckstufe der Dämpfer unabhängig voneinander verändern. Diese Technologie erhöht den Komfort und die Fahrsicherheit gleichermaßen und erlaubt so eine noch größere Bandbreite zwischen den Federungscharakteristiken Komfort und Sport Plus. Ergebnis: Das Fahrwerk kombiniert souveränes Handling bei dynamischer Kurvenfahrt mit einem komfortbetonten Verhalten in langsamen Fahrsituationen und einer größtmöglichen Abstützung gegen Nick- und Wankbewegungen.

Der neue Turbo E-Hybrid ist das zweite von drei Hybrid-Modellen des Cayenne, die Porsche im Jahresverlauf 2023 einführen wird. Er kann ab sofort bestellt werden. Kostenpunkt: ab 179.729 Euro. Das SUV Coupé gibt es auch mit dem GT-Paket (ab 212.195 Euro) - mit einem noch dynamischeren Kurveneinlenkverhalten, mit noch mehr Lenkpräzision, mit einer spürbar gesteigerten Querdynamik ...