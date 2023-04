911 Dakar: Wenn der Elfer ein Offroader

Werbung

Ein 911er auf Stelzen? Gibt es den nicht ohnehin schon (den Cayenne)? Überhaupt: Wie kommt man auf so eine Idee? Nun, warum nicht! Schließlich ist das bei den Zuffenhausenern Tradition. Als Porsche 1984 den Gesamtsieg der Paris-Dakar-Rallye, der echten, holte, war von einem SUV noch lange nicht die Rede. Auf alle Fälle standen die von Koryphäen wie Jacky Ickx, Björn Waldegård und – natürlich – Walter Röhrl gelenkten Boliden in der Performance-Tradition der Marke mit den österreichischen Wurzeln. Die feiert heuer das 75-Jahr-Jubiläum des Sportwagen-Baus.

Grund genug, den 911er wieder in die Sandkiste, Pardon, in die Wüste zu schicken. Im Offroad-Trimm, samt heckbetontem Allradantrieb, Überrollkäfig, Unterfahrschutz, Allterrain-Reifen etc. und verlängerten Federwegen, die sich je nach Terrain und Tempo und Fahrmodus – es sind fünf, inklusive Rallye-Programm – verkürzen oder verlängern: auf bis zu 161 Millimeter Bodenfreiheit. Das ergibt Böschungswinkel von 14,2 (vorne) und 16,4 Grad (hinten) sowie einen Rampenwinkel von 16,2 Grad.

Klingt abwegig? Ist es in der Praxis nicht. Ganz und gar nicht. Alleine schon mit dem Antrieb, einem 3,0-Liter-Boxer mit sechs Zylindern, doppelt turboaufgeladen. Daraus resultieren 480 PS und 570 Newtonmeter Maximaldrehmoment. Das Power-Paket schüttelt, bei einem Startgewicht von 1.605 Kilogramm, den 0-auf-100-Sprint in 3,4 Sekunden mit links aus dem Ärmel. Theoretisch bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 240 km/h. Wie ein echter 911er. Der spielerisch auf Asphalt tanzen kann, mit gerade richtig nach Kräften fordernder Lenkung und superben Bremsen. Der jedoch den Sprung ins gröbere Gelände – und damit ist weit mehr als bloß ein simples Schottersträßchen gemeint – genauso lässig schafft. Und dazu die passende Musik spielt, den Motorsound kann man von knurrend auf brüllend stellen, der Durchmesser der Endrohre ist kein Flüsterversprechen. Da hat das Radio Sendepause.

Ein Ruhekissen ist das Fahrwerk programmgemäß nicht. Auch sind die Sportschalensitze keine Lehnstühle. Das wäre aber wirklich abwegig. Doch was man bei aller Straffheit mit dem Dakar-911er kann, das spannt einen weiten Spagat, einen von alltagstauglichem Bummeln über forciertes Kurvenwedeln bis zum Stauben, ob im Drift oder nicht, das ist Talent- oder vielleicht Übungssache.

Der Wüsten-911er ist limitiert. Auf insgesamt 2.500 Stück. Porsche hatte ein Werksexemplar nach Österreich geschickt. Eins mit der Nummer 0000. Mit passend nostalgischer Rallye-Folierung und -Beklebung. Einfach wunderbar …

Neu: Porsche 911 Dakar

Ab sofort, ab 290.225,90 Euro. Serienmäßig an Bord: Zwei-Zonen-Klimaautomatik, zwei Sieben-Zoll-TFT-Displays, 10,9-Zoll-Touchdisplay, Online-Navigation, Sportsitze, LED-Matrix-Scheinwerfer, dynamisches Kurvenlicht, fünf Fahrmodi, aktive Fahrwerksregelung, Hinterachslenkung, Überrollkäfig, Sportauspuffanlage, Aluminiumräder.