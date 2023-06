Neuer Cayenne: Lichtzeichen aus Zuffenhausen

Jeder hat einen. Nicht jeder wollte ursprünglich einen. Einen SUV. Längst aber gehört mindestens einer in die Modellpalette jedes Herstellers. Auch derer, die in erster Linie für tiefliegenden Asphaltsport stehen und weniger für hochbeinige Geländemeisterschaft. Deshalb stand Porsche beim Debüt des Cayenne (2002) im Mittelpunkt teils geradezu erbitterter Reaktionen: „Ein 911er gehört nicht in den ersten Stock ...“

Nun, diese Wogen haben sich geglättet und die wirtschaftlichen der Zuffenhausener auch. „Wir haben dieses Ganzjahresprodukt gebraucht“, so Porsche-Österreich-Geschäftsleiter Helmut Eggert. Und es hat sich der Pfeffrige etabliert: Bisher wurden hierzulande rund 6.350 Exemplare abgesetzt, über drei Generationen hinweg. Aktuell macht der Cayenne rund 30 Prozent des Gesamtvolumens aus.

Im Jubiläumsjahr der in Österreich wurzelnden Ikonen-Marke – man zelebriert heuer 75 Jahre Porsche und 60 Jahre 911er – feiert der Hochbeiner hoch aktiv mit. Die aktuelle dritte Generation wurde optisch aufgebrezelt, behutsam, damit die Baujahre bis 2023 nicht gleich alt aussehen, und technisch aktualisiert. Wem das neu addierte Digital-Cockpit bekannt vorkommt, der liegt richtig, es übernimmt Elemente aus dem Vollelektriker Taycan. Die Folge ist, dass nirgends ein Display aus dem Armaturenbord prominent herausragt, die neue Technik ist stimmig integriert. Dass Fahrwerk, Lenkung und Bremsen nochmals feiner komponiert und abgestimmt sind, bedarf eigentlich keiner Extraerwähnung. Der Sozialität entgegen kommt die adaptierte Matrix-LED-Lichttechnik. Optional ist eine HD-Version, die auch partiell auf Blendfreiheit Vorausfahrender und Entge-genkommender getrimmt ist.

Motorisch ist der Cayenne, der durchwegs allradgetrieben ist, vorerst dreifach aufgestellt: mit einem Einsteiger-V6 mit 353 PS, einem gestärkten Plug-in-Hybrid (Akkukapazität auf 25,9 kWh gesteigert, E-Reichweite auf bis zu 74 Kilometer gestreckt) mit 470 PS Systemleistung und einem optimierten 4,0-Liter-V8-Biturbo mit 474 PS. Letzterer durfte zwar rund um den Salzburgring, genauso wie seine Kollegen vom Schlage eines Macan GTS, eines 911 Turbo S und eines GT3 RS, nicht mit der vollen Power seiner Muskeln spielen (siehe dicht gesäte strenge Tempolimits), doch immerhin behände durch zahlreiche Kurven tanzen. Sehr hohe Fahrfreude!

Foto: Porsche

Neu: Porsche Cayenne

Ab sofort bestellbar, Auslieferungen ab Juli. E-Hybrid ab 106.214 Euro (3.0 V6 Turbo plus E-Aggregat, 470 PS Systemleistung). 3.0 V6 Turbo (353 PS) ab 118.981 Euro. Topmodell S (4.0 V8 Biturbo, 474 PS) ab 150.980 Euro.