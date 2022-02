Und der nächste Streich

An Dynamik fehlt es dem Taycan nicht. Ob mit Heck- oder mit Allradantrieb, ob in der Basis- oder in der Topversion. Das hat der vollelektrische Zuffenhausener bereits mehrfach eindrucksvoll demonstriert, auf Rennstrecken ebenso wie auf öffentlichen Straßen. Im robust ausgerüsteten Cross Turismo mit angehobener Karosserie und gestrecktem Rücken kommt noch beachtliche Tüchtigkeit auf nicht befestigtem Untergrund dazu. Dabei hält er sein Reichweitenversprechen in hohem Maß ein.

Das alles sollte die neueste, die dritte Karosserievariante auch, wenn zum Teil nicht noch besser, können: der Sport Turismo, eine Fusion aus Limousine und Cross Turismo.

Das Motorisierungsoffert entspricht dem bisherigen Leistungspotenzial des Solo- oder Doppel-Elektroaggregats: Es beginnt bei 326 PS (79,2-kWh-Akku) bzw. 380 PS (93,4-kWh-Batterie) und Heckantrieb. Weiter geht es mit den in Bezug auf das Thermomanagement optimierten Allradantriebstypen: 4S mit 435 PS/490 PS sowie GTS mit 517 PS, Turbo und Turbo S mit 625 PS. Die drei Letztgenannten sind serienmäßig mit dem stärkeren Akku ausgerüstet.

Die Bandbreite des neuen Taycan Sport Turismo reicht vom agilen Hecktriebler bis zum leistungs- starken Turbo S! Hermann Prax, Pressesprecher Porsche Österreich

Das Reichweitenspektrum reicht von 358 bis zu 498 Kilometer. Dank 800-Volt-Technik kann bei entsprechend leistungsstarker Ladestation in fünf Minuten Energie für 100 Kilometer nachgetankt werden. Fünf auf 80 Prozent dauern 22,5 Minuten. Apropos Schnelligkeit: Der Top-Sport-Turismo – Turbo S – pfeilt in 2,8 Sekunden von null auf 100. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 260 km/h.

Eine technische Novität wird mit der neuen Variante des Taycan eingeführt: ein – auf Wunsch erhältliches – Panoramadach mit sogenannter Sunshine Control. Das ist ein (auf Tastendruck) elektrisch aktivierter Blend- bzw. Lichtschutz. Die Glasfläche ist in neun Segmente unterteilt. Diese können jeweils extra angesteuert und auf transparent oder auf blickdicht gestellt werden. Zwischenabstufungen sind ebenfalls möglich. Oder eine Art dynamischer Jalousieeffekt.

Ins Kapitel Praxis fällt das Kofferraumvolumen: Es beträgt ab 446 und bis zu 1.212 Liter. Außer, es ist das aufpreispflichtige, im Topmodell serienmäßige Surround-Soundsystem an Bord, dann sind es 41 Liter weniger. Stets gleich ist, mit 84 Litern, das Volumen des Frunk, des Stauraums unter der Fronthaube.