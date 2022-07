Werbung

Land Rover hat es wieder geschafft: Den Range Rover neu, dieses Mal in jedem Detail, aufzustellen und dabei die Vorgänger nicht alt, sondern traditionell aussehen zu lassen sowie die Basisproportionen des Ahnvaters von 1970 beizubehalten.

Der große Wechsel des Luxus-Offroaders in die fünfte Generation, quasi die Thronfolge, wurde – Corona sei Undank – eher verhalten zelebriert. Ungeachtet dessen steht der majestätische Engländer jetzt am Start. Die heimische Fahrpremiere entrollte sich auf den Straßen des Salzburger Lands, mit Abstechern ins Bayerische.

Der neue Range Rover verbindet traditionellen Luxus und Komfort mit aktuellen Technologie-Innovationen! Dieter Platzer, Pressesprecher Land Rover Austria

Auf teils sehr schmalen Pfaden mit einer kurzen Kostprobe seiner Offroad-Tüchtigkeit. Dass er auf allen Ebenen tüchtig ist, das war erschnupperbar mit der Topmotorisierung, dem P530, dessen antreibende Kraft aus einem 4,4-Liter-V8-Biturbobenziner (530 PS, von BMW) stammt. Dass dieses Aggregat sich mit mehr als 2,6 beziehungsweise 2,7 Tonnen Startgewicht (je nach Radstand) nicht plagt, war erwartbar.

Das Einzige, was man im Vergleich zum Vorgänger, dem 5,0-Liter-V8-Kompressor, vermissen kann, ist dessen ausgereifte Seidigkeit und Geschmeidigkeit, wie im ausprobierten Modell erfahren. Zum Schreien neigt das Aggregat dennoch nicht, die Geräuschdämmung schaltet jegliche indezente Lautäußerung aus.

Erst recht trifft das zu auf den stärksten (mild hybridisierten) Diesel, den Land Rover offeriert. Es ist ein 3,0-Liter-Reihensechszylinder mit 350 PS (D350), der von innen und außen abgehorcht nicht im Entferntesten als Selbstzünder identifizierbar ist.

Auch ist das Zusammenspiel zwischen Antrieb, achtgängiger Automatik und Bordelektronik unnachahmlich harmonisch. In allen zur Auswahl stehenden Fahrmodi. Dazu kommt die bemerkenswerte Wendigkeit des Riesen, dank serienmäßiger Allradlenkung wedelt er elegant durch enge Kehren und schafft Rangiermanöver auf beengtem Raum wie ein Kompakter.

Erstaunlich ist ebenso die gute Karosserieübersicht, sowohl in der Standard- als auch in der Langversion. Nicht unerwähnt bleiben darf, dass man sich in puncto Bedienung vom Fleck weg auskennt, man muss nicht für alle Steuerungen in ein Borduntermenü. Einzig: Das elegante Drehrad für das Justieren der Fahrstufen hätte man belassen können.