Werbung

Die Verwandtschaft mit dem Mégane E-Tech Electric ist nicht zu übersehen. Wie dieser trägt der Austral, Renaults jüngster SUV-Streich, das neue Familien-Gesicht: Das Rhombus-Logo prangt quasi hinter Glas auf dem Kühlergrill, als markanter Angelpunkt der schnörkellos gezeichneten Front. Das Design ist insgesamt weit weniger verspielt wie etwa beim Captur, es wirkt fast unterkühlt technoid. Das setzt sich im Interieur fort. Wie im Elektro-Mégane gehören im Cockpit ein 12,3-Zoll-TFT-Display und ein hochkant gestellter bis zu 13 Zoll großer Touchscreen für das Multimediasys- tem.

Der Austral löst den Kadjar ab – und er soll mehr sein als noch ein SUV im dicht und dichter besetzten C-Segment. Größenmäßig setzt er sich vom Vorgänger nur marginal ab (4.510 zu 4.449 Millimeter bei der Außenlänge). Zugrunde liegt ihm die neue Plattform aus der Allianz mit Nissan und Mitsubishi. Das ergibt 2.667 Millimeter Radstand und 170 Millimeter Bodenfreiheit, bei einem Kofferraumvolumen von 430 respektive 500 bis zu 1.455 respektive 1.525 Liter (abhängig von der Motorisierung).

Der Austral ver- eint kühne stilistische Merkmale mit einem dynamischen und eleganten Design!“ TIZIAN BALLWEBER, Pressesprecher Renault Österreich

Das Antriebsprogramm ist, wie zu erwarten, völlig dieselfrei. Dafür spielt bei den Benzinern durchwegs Strom eine Rolle. Es handelt sich um zwei Mildhybrid-Konfigurationen eines 1,3-Liter-Vierzylinders. Mit 12-Volt-Bordsystem ergibt das 140 PS, mit 48-Volt-Architektur schauen 158 PS heraus. Ersterer ist mit sechsgängiger Schaltung, Zweiterer mit CVT-Getriebe zusammengespannt.

Topantrieb ist ein Vollhybridsystem, bestehend aus einem 1,2-Liter-Dreizylinder und einem Elektroaggregat plus einem Akku mit zwei kWh Kapazität und dem Renault-eigenen Multimode-Getriebe. Daraus ergeben sich 200 PS Systemleistung. Die der Austral umsetzt, ohne sich bitten zu lassen. Im getesteten Modell funktionierte das am besten bei gleichmäßigem Tempo, manchmal meldet sich der Verbrenner vernehmlich.

Das ändert nichts an der komfortablen sowie homogenen Fahrwerks- und Lenkungsabstimmung. Und erst recht nicht an der materialseitig fein ausgestatteten und liebevoll gestalteten Inneneinrichtung, besonders in der Topversion Iconic Esprit Alpine. Auf Sicherheit bedacht ist der Austral genauso wie der elektrische Mégane – es können bis zu 32 Assistenzsysteme an Bord sein. Wermutstropfen für Austral-Aspiranten, die auf steigungsreichem Terrain leben: Allradantrieb ist – vorerst – keine Option.