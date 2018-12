Der Kadjar ist für die Franzosen ein echtes Erfolgsmodell: Rund 450.000 Stück wurden seit 2015 von dem Mittelklasse-SUV in 50 Ländern abgesetzt – trotz starker Konkurrenz wie etwa dem VW Tiguan oder dem „technischen Zwilling“ Nissan Qashqai. Nun wurde es Zeit für eine Überarbeitung.

Optisch gab es nur einen gezielten Feinschliff. Außen fallen die Chromstreben im etwas verbreiteten Kühlergrill und die LED-Blinker im Tagfahrlicht sofort auf. Innen gibt es neue Sitze (Dual-Density-Schaumstoff) mit einer verstellbaren Oberschenkelauflage sowie eine neue Mittelkonsole. In Zukunft hantiert man an Drehknöpfen in Chromoptik, in denen die Temperatur mit Leuchtdioden angezeigt wird.

Das Infotainmentsystem hat ebenfalls ein Upgrade bekommen, es wartet mit einer moderneren Optik auf und kann das Smartphone per Apple CarPlay oder Android Auto integrieren. Bei den Fahrassistenzsystemen ist man jetzt auch auf dem letzten Stand. Unter anderem sind ein Toter-Winkel-Warner und ein Verkehrszeichenerkennungsassistent erhältlich. Unverändert blieb das gute Platzangebot vorne wie hinten, der Kofferraum schluckt mindestens 472 Liter, maximal sind 1.478 möglich. Cool: Ambi-entebeleuchtung mit fünf wähl-

baren Farben.

„Mit dem neuen Kadjar hoffen wir, trotz starker Konkurrenz, den Erfolg fortsetzen zu können …“ Nora Mautner-Markhof, Pressesprecherin Renault Österreich

Neu ist der 1,3-Liter-Vier-zylinder-Turbobenziner (Partikelfilter) mit 140 oder 159 PS, der mit einem sechsgängigen Schaltgetriebe oder einem siebengängigen Doppelkupplungsgetriebe kombiniert werden kann. Dazu kommt ein 1,5-Liter-Turbodiesel mit 116 PS (SCR-Katalysator). Später soll noch ein 1,7-Liter-Selbstzünder mit 150 PS und ausschließlich Sechs-Gang-Schaltung angeboten werden (alle Aggregate erfüllen natürlich die Euro-6d-Temp-Abgasnorm).

Diese letztgenannte Motorisierung ist auch mit einem variablen Allradantrieb erhältlich (für spritsparendes Fahren mit Frontantrieb kann das System deaktiviert werden), den wir auf einem Parcours in der Nähe von Cagliari (Sardinien) ausführlich testen konnten. Unser Fazit: Es ist immer wieder erstaunlich, wie sich moderne SUVs auch im schwierigen Gelände behaupten, obwohl vermutlich die wenigsten Besitzer diese Eigenschaften jemals in Anspruch nehmen werden! Auf der Straße ist (wie gehabt) der 4,49 Meter lange Kadjar ein angenehmer Zeitgenosse, recht komfortabel gefedert, unkompliziert im Handling.