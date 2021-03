Mit Mexiko hat er nichts am Hut. Mit Mäusen schon. Weil: Groß ist er nun mal nicht, der Kleinste aus der Renault-Familie. Aber schnell. Auch wenn man das dem 3,6-Meter-Mäuschen gar nicht ansieht. Seinem Datenblatt dagegen schon …

Dort stehen 81 PS Spitzenleistung und 160 Newtonmeter Drehmoment. Und 12,9 Sekunden auf Tempo 100. Auf die kommt der Twingo Electric, genauer: Z.E., also: Zero Emission, in der Praxis selten. Dagegen hängt er weit größere Verbrenner beim Ampelsprint locker ab (wie gesagt: in 4,2 Sekunden auf Tempo 50). Und an der Tankstelle sowieso. Dort hat der Stromer ohnehin nichts zu suchen – getankt wird stattdessen an der Steckdose.

Und ist er einmal 80 Prozent voll (der „Chameleon Charger“ schafft das, so Renault, in einer Stunde), kommt er, sagt die Batterieanzeige im Cockpit, 155 Kilometer weit. Also (mit viel Bauchweh): St. Pölten – Wien – retour. Dazwischen fühlt man sich unter den munter-orangen Akzenten im aufgeräumten Innenraum pudelwohl. Und bringt auch Schultasche und Laufschuhe der Familienmäuse unter.