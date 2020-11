Jetzt ist bei Renault der nächste Elektrifizierungskandidat an der Reihe. Zu Zoe und Twizy, Kangoo Z.E. und Master Z.E. sowie den frisch hybridisierten Sub-kompakten und Kompakten – Clio, Captur, Mégane – kommt der City-Winzling Twingo. Der setzt damit seine Karriere gewissermaßen mit einem zweiten Standbein fort, denn die Benziner-Version (mit 65 PS) bleibt weiterhin im Programm.

Für die Elektroversion hat Renault den Antriebsstrang des Zoe auf Kleinstwagenmaß adaptiert. Hier wie dort ist das Stromaggregat, das im Twingo 82 PS Spitzenleistung und 160 Newtonmeter Drehmomentmaximum liefert, mit einem einstufigen Automatikgetriebe kombiniert. Der auf das Twingo-Maß zugeschnittene, flüssigkeitsgekühlte Lithium-Ionen-Akku ermöglicht mit einer (Netto-)Kapazität von 21,4 kWh eine Reichweite von 190 Kilometern im Mix. Bei reinem Stadtbetrieb soll der Stromvorrat sogar für bis zu 270 Kilometer ausreichen, wenn man sanft mit dem Strompedal umgeht und alle drei zur Verfügung stehenden Rekuperationsstufen artgerecht einsetzt.

„Der neue Twingo Electric vereint alle modelltypischen Stärken des Twingo in sich und erweitert sie um einen lokal emissionsfreien Antrieb.“ Karin Kirchner, Pressesprecherin Renault Österreich

Im Kapitel Stromnachfüllen setzt Renault das bereits bekannte flexible Wechselstromladesystem namens Chameleon Charger ein, es ist ein- und dreiphasig, schafft von zwei bis zu 22 kW. Der Zugang (mit Typ-2-Stecker) befindet sich hinter der gleichen Tankklappe wie beim Verbrenner. Die Ladezeit kann für eine Vollladung an der Standardsteckdose ca. 15 Stunden betragen, am Schnelllader allerdings, je nach Leistung, eine Stunde oder zwei Stunden und zehn Minuten, und zwar von null auf 80 Prozent.

Der Umgang mit der Elektroversion des Franzosen, der kaum mehr als 3,6 Meter in der Länge misst, gibt keine unlösbaren Rätsel auf. Das Cockpitlayout wurde nicht verändert, nur die Anzeigen sind angepasst. Verblieben sind auch das Zündschloss und der Hebel für die mechanische Parkbremse. Für Menschen mit durchschnttlicher Größe ist die Ergonomie passend, auch mit dem nur neigungsverstellbaren Lenkrad.

Unter Wahrung aller Covid-bedingten Distanzregelungen war es möglich, den Elektro-Twingo in Wien, in der Stadt und durch das Umland, ein wenig auszuführen. Der erste Eindruck nach rund 50 Kilometern, inklusive Ausloten der möglichen (abgeregelten) Höchstgeschwindigkeit von 135 km/h: Der kleine Franzose agiert spritzig – er braucht zwar für den 0-auf-100-Sprint 12,9 Sekunden, doch von 0 auf 50 ist er, stadtgerecht, in 4,2 Sekunden. Darüber hinaus wirkt der heckgetriebene Viersitzer als Elektriker noch stabiler und ausgewogener als sein Verbrennerpendant.

Das liegt auch an der Positionierung der Batterie, im Wagenboden, unter der ersten Reihe. Der Motor sitzt im Heck (wie beim Benziner). Dazu kommt spaßige und geradezu tänzerische Agilität. Der Lenkeinschlag der Vorderräder beträgt bis zu 45 Grad, der Wendekreis misst 8,6 Meter (Verbrenner: 8,75 Meter). Auch trägt das Stromerdasein gewichtsseitig nicht allzu dick auf. Er wiegt ab 1.111 Kilogramm (Benziner ab 975 Kilogramm). Keine Schmälerung gibt es im Kofferraum: Es passen ab 219 und bis zu 980 Liter Ladegut hinter die Heckklappe.