Mehr als City

Seat bezeichnet den Arona als „City-SUV“. Das bezieht sich in erster Linie auf die Abmessungen, denn in der City fühlt sich der Wagen auf Ibiza-Basis wohl. Wendig und agil geht es durch die Häuserschluchten. Auf Langstrecken überzeugt der Fünfsitzer aber auch – einmal mehr mit einem universellen Fahrwerkskomfort.

Die Federung – beim Testwagen FR – ist straff, ohne durch übertriebene Härte zu nerven. Fahrwerk und Lenkung kommen auch in flotten, engen Kurven nicht in Verlegenheit. Der Dreizylinder mit 110 PS macht brav seine Arbeit – ja, ok, Drehzahlen werden benötigt, aber dabei wird er nie störend laut. Passt perfekt dazu: das Doppelkupplungsgetriebe. Nachher will man nicht mehr auf ein Schaltgetriebe umsteigen. Wetten?

Vorbildlich die Raumökonomie beim Arona. Typisch SUV: Ausblick und komfortableres Ein- und Aussteigen. Der tadellosen Verarbeitung stehen schlichte Materialien gegenüber – damit kann man aber sehr gut leben! -tv-